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فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 10:06 فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاصرة رجال درك ملكي بدوار أولاد زيان جماعة القصيبة ضواحي مدينة القنيطرة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاصرة رجال درك ملكي بدوار أولاد زيان جماعة القصيبة ضواحي مدينة القنيطرة.

وحسب ناشري الفيديو فإن مجموعة من الأشخاص، قاموا بمحاصرة رجال الدرك الملكي تورطوا على الاعتداء عليهم، في حين فر قائد سلطة كان برفقتهم بعد تعرضه هو الآخر للضرب.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب النشطاء القيادة الجهوية للدرك الملكي بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاعتداء، معبرين عن استنكارهم الشديد لتعريض رجال الدرك للاعتداء والإهانة.


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