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بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 08:44 طقس حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع
طقس حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، والجنوب، والجنوب-الشرقي للمملكة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، والجنوب، والجنوب-الشرقي للمملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

وستهم قطرات مطرية خفيفة محليا السواحل الوسطى وغرب الواجهة المتوسطية خلال الصباح.

وسيلاحظ كالعادة انتشار سحب غير مستقرة ستعطي بعض الزخات فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا السهول الغربية والريف والمنطقة الشرقية. عدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالنصف الشمالي للمملكة، وقليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية والمرتفعات، وما بين 25 و31 درجة بالرحامنة وتانسيف وسهول تادلة وسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة بالرحامنة، وتانسيفت، وسهول تادلة، وداخل منطقة الغرب، وسوس ، والسايس، وهضاب ملوية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 32 و38 درجة بالمنطقة الشرقية والريف الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و32 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمحمدية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العيون، وهائجا بباقي المناطق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي امطار البحر الواجهة المحمدية

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