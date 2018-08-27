 حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد

بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى | بوليتيك

بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة

مغادرة 34 ألف شخص عبر ميناء طنجة في إطار عملية مرحبا | مجتمع

مغادرة 34 ألف شخص عبر ميناء طنجة في إطار ''عملية مرحبا''

طقس حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع

طقس حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الاثنين

حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم صور | حوادث و حقوق

حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم ''صور''

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا | دولي

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان | مجتمع

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا | دولي

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم ''صور''

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 08:29 حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم صور | حوادث و حقوق
حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم ''صور''
لازالت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة تواصل في هذه الأثناء عملية إخماذ حريق مهول اندلع منذ مساء أمس الأحد بغابة مجاورة لدوار ''تينغريت'' نواحي منطقة ''أداي''، دائرة أنزي اقليم

شوف تيفي:تيزنيت

لازالت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة تواصل في هذه الأثناء عملية إخماذ حريق مهول اندلع منذ مساء أمس الأحد بغابة مجاورة لدوار ''تينغريت'' نواحي منطقة ''أداي''، دائرة أنزي اقليم تيزنيت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان فالحريق شب بشكل مفاجئ في الغطاء النباتي بالغابة المذكورة لينتشر بشكل وصف بالمهول ويمتد ليغطي مساحة جد شاسعة ويزحف نحو مناطق أخرى من الغابة التي لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن التجمعات السكنية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق خلف حالة من الذعر والهلع في صفوف الساكنة المحلية الذين خرجوا من منازلهم وانخرط بعضهم في مساعدة رجال الإطفاء على إخماذ النيران، فيما ظل عدد منهم يراقب الوضع بكل توجس مخافة أن تمتد ألسنة اللهب المشتعلة لمساكنهم.

هذا، وتجهل أسباب إندلاع هذا الحريق الذي أتى على مساحات جد شاسعة، وصلت للهكتارات من أشجار الأركان والأحراش التي تشتهر بها المنطقة، في الوقت الذي استنفر جل السلطات المحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية، الذين لازالوا يبدلون مجهوذات حثيثة للسيطرة عليه وإخماذ ما تبقى منه، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وظروف اندلاعه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت حريق مهول غابة استنفار اندلاع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء

أبرز بارونات التهريب وتجارة الكوكايين ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا | حوادث و حقوق

أبرز بارونات التهريب وتجارة ''الكوكايين'' ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجم آرسنال يبهر زملاءه بهدف ساحر | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

نجم آرسنال يبهر زملاءه بهدف ساحر

ركلة جزاء تحول مباراة سيدات إلى ساحة قتال | قنوات أخرى

ركلة جزاء تحول مباراة سيدات إلى ساحة قتال

بالفيديو.. ثنائي روسي الأول على العالم في التانغو | قنوات أخرى

بالفيديو.. ثنائي روسي الأول على العالم في التانغو

بالفيـــديو .. انتشـــار وبــاء الكوليــرا خطر يُهدد حياة الجزائريين..والمواطنون غاضبون | قنوات أخرى

بالفيـــديو .. انتشـــار وبــاء الكوليــرا خطر يُهدد حياة الجزائريين..والمواطنون غاضبون

﻿

آخر المستجدات

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد

بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى | بوليتيك

بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..السيبة: محاصرة رجال درك والاعتداء عليهم ضواحي القنيطرة

مغادرة 34 ألف شخص عبر ميناء طنجة في إطار عملية مرحبا | مجتمع

مغادرة 34 ألف شخص عبر ميناء طنجة في إطار ''عملية مرحبا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.