حريق مهول بغابة ضواحي تيزنيت يستنفر سلطات الإقليم ''صور'' ﻿

لازالت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة تواصل في هذه الأثناء عملية إخماذ حريق مهول اندلع منذ مساء أمس الأحد بغابة مجاورة لدوار ''تينغريت'' نواحي منطقة ''أداي''، دائرة أنزي اقليم

شوف تيفي:تيزنيت

لازالت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة تواصل في هذه الأثناء عملية إخماذ حريق مهول اندلع منذ مساء أمس الأحد بغابة مجاورة لدوار ''تينغريت'' نواحي منطقة ''أداي''، دائرة أنزي اقليم تيزنيت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان فالحريق شب بشكل مفاجئ في الغطاء النباتي بالغابة المذكورة لينتشر بشكل وصف بالمهول ويمتد ليغطي مساحة جد شاسعة ويزحف نحو مناطق أخرى من الغابة التي لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن التجمعات السكنية.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق خلف حالة من الذعر والهلع في صفوف الساكنة المحلية الذين خرجوا من منازلهم وانخرط بعضهم في مساعدة رجال الإطفاء على إخماذ النيران، فيما ظل عدد منهم يراقب الوضع بكل توجس مخافة أن تمتد ألسنة اللهب المشتعلة لمساكنهم.

هذا، وتجهل أسباب إندلاع هذا الحريق الذي أتى على مساحات جد شاسعة، وصلت للهكتارات من أشجار الأركان والأحراش التي تشتهر بها المنطقة، في الوقت الذي استنفر جل السلطات المحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية، الذين لازالوا يبدلون مجهوذات حثيثة للسيطرة عليه وإخماذ ما تبقى منه، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وظروف اندلاعه.