 الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا ﻿
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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 02:13 الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا | دولي
الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا
أسفر إطلاق نار اليوم الأحد خلال مسابقة لألعاب الفيديو في مدينة جاكسونفيل في شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية عن ''عدد من القتلى'' بحسب ما أفاد به مكتب الشريف في المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

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أسفر إطلاق نار اليوم الأحد خلال مسابقة لألعاب الفيديو في مدينة جاكسونفيل في شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية عن ''عدد من القتلى'' بحسب ما أفاد به مكتب الشريف في المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''.

وأشارت شبكة ''سي بي إس'' وصحيفة ''ميامي هيرالد'' إلى سقوط أربعة قتلى و11 جريحا.

ونشرت شرطة ولاية فلوريدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، ''اطلاق نار كثيف في جاكسونفيل لاندينغ. ابتعدوا من المنطقة. المنطقة غير آمنة حاليا''، ثم اضافت لاحقا ''عدد من القتلى في المكان ونقل عدد منهم''.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية:''أن إطلاق النار حصل خلال مسابقة لكرة القدم الأمريكية عبر ألعاب الفيديو في منطقة جاكسونفيل لاندينغ''.

كما أعلنت الشرطة مقتل مشتبه به مضيفة ''نجهل حتى الآن ما إذا كان هناك مشتبه به ثان. عمليات البحث قائمة ''.

 

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شوف تيفي المغرب الشرطة الأمريكية سقوط قتلى جريح إطلاق النار جاكسون فيل ولاية فلوريدا

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