رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء يوم أمس السبت، 25 غشت الجاري، من توقيف 4 مشتبه بهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات، وحجزت بحوزتهم 376 كيلوغرام من

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان مساء يوم أمس السبت، 25 غشت الجاري، من توقيف 4 مشتبه بهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات، وحجزت بحوزتهم 376 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد جرى خلال هذه العملية توقيف المشتبه بهما الرئيسيين، وهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، رفقة اثنين من شركائهما، وذلك بدوار سيدي عبد السلام الكائن بالجماعة القروية أزلا، وهي العملية التي أسفرت أيضا عن حجز شحنة المواد المخدرة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وهواتف نقالة وسيارة خفيفة بحوزة الموقوفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.