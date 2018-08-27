 إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا | دولي

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان | مجتمع

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا | دولي

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء

دائرة الأوقاف الإسلامية: الأقصى ملك خاص للمسلمين | دولي

دائرة الأوقاف الإسلامية: الأقصى ملك خاص للمسلمين

أبرز بارونات التهريب وتجارة الكوكايين ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا | حوادث و حقوق

أبرز بارونات التهريب وتجارة ''الكوكايين'' ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية | ثقافة و فنون

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية. | مجتمع

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 01:10 إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق
إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء
أسفر شجار بين شخصين بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء بشارع علي يعتة إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة

شوف تيفي

أسفر شجار بين شخصين بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء بشارع علي يعتة إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة

و أفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن شجارا نشب بين الطرفين تطور إلى مشادة بالأيادي، واستل الجاني سلاحا أبيض متوسط الحجم كان يدسه في جيبه وطعنه في بطن الضحية.

وأوضح المصدر، أن المواطنين الذين كانوا إلى جانب مكان العراك، نادوا على رجال الوقاة المدنية الذين حلوا بعين المكان وقاموا بنقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

كما أكد المصدر عناصر الأمن من فرقة الدراجين التابعة لعين السبع الحي المحمدي تمكنوا من ايقاف الجاني، وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إيقاف الجاني المستشفى الحي المحمدي الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أبرز بارونات التهريب وتجارة الكوكايين ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا | حوادث و حقوق

أبرز بارونات التهريب وتجارة ''الكوكايين'' ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيـــديو .. انتشـــار وبــاء الكوليــرا خطر يُهدد حياة الجزائريين..والمواطنون غاضبون | قنوات أخرى
منذ 36 دقيقة

بالفيـــديو .. انتشـــار وبــاء الكوليــرا خطر يُهدد حياة الجزائريين..والمواطنون غاضبون

فتاة الوشــم..والدة أحد المعتقلين تكشف التفاصيل الكاملة وهافين كانت خديجة بعدما هربات من دارهم | خارج البلاطو

فتاة الوشــم..والدة أحد المعتقلين تكشف التفاصيل الكاملة وهافين كانت خديجة بعدما هربات من دارهم

فتاة الوشم..رواية غير متوقعة و صــادمة تكشفها عائلة المتهم الرئيسي في اختطافها و اغتصــابها | خارج البلاطو

فتاة الوشم..رواية غير متوقعة و صــادمة تكشفها عائلة المتهم الرئيسي في اختطافها و اغتصــابها

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني | خارج البلاطو

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني

﻿

آخر المستجدات

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا | دولي
منذ 16 دقيقة

الشرطة الأميركية تعلن عن سقوط 4 قتلى و11 جريحا بسبب إطلاق النار في جاكسون فيل بولاية فلوريدا

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان | مجتمع

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بتطوان

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا | دولي

الشرطة الأمريكية: مطلق النار في جاكسونفيل بولاية فلوريد قٌتُل في عين المكان ولا مشتبه به ثانيا

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.