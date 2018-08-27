إيقاف جاني طعن شخص في بطنه بالحي المحمدي بالبيضاء ﻿

أسفر شجار بين شخصين بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء بشارع علي يعتة إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة

شوف تيفي

أسفر شجار بين شخصين بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء بشارع علي يعتة إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة

و أفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن شجارا نشب بين الطرفين تطور إلى مشادة بالأيادي، واستل الجاني سلاحا أبيض متوسط الحجم كان يدسه في جيبه وطعنه في بطن الضحية.

وأوضح المصدر، أن المواطنين الذين كانوا إلى جانب مكان العراك، نادوا على رجال الوقاة المدنية الذين حلوا بعين المكان وقاموا بنقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

كما أكد المصدر عناصر الأمن من فرقة الدراجين التابعة لعين السبع الحي المحمدي تمكنوا من ايقاف الجاني، وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية .