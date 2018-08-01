دائرة الأوقاف الإسلامية: الأقصى ملك خاص للمسلمين ﻿

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 ألف متر مربع بجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من

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أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 ألف متر مربع بجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وشددت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان أمس السبت، على أن المسجد الأقصى المبارك ''لن يخضع لأي قوانين أرضية وليس للمحكمة ''الإسرائيلية'' أي صلاحية على المسجد، وأن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الأقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''.

وحذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك، ومن مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة، وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال ومن خلفهم السياسيين، الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على الأقصى المبارك.

كما حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، مرارا جميع الجهات التي تسعى إلى تغيير أي أمر يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم بأن ''يتحملوا تبعات مثل هذه القرارات التي قد تؤدي الى أمور لا تحمد عقباها ولا يعلم أحد أين تبدأ وأين تنتهي''.

ويأتي بيان دائرة الأوقاف بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة خبرا، مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.