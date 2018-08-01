أبرز بارونات التهريب وتجارة ''الكوكايين'' ذو الأصول المغربية ينجو من عملية اغتيال في ملهى ليلي بماربيا ﻿

بأعجوبة نجى أحد أبرز تجار الكوكايين البلجيكيين من أصول مغربية، بعد عملية إطلاق نار، تعرض لها أثناء خروجه من أحد الملاهي الليلية في منطقة ماربيا الإسبانية، أصيب على إثرها بإصابات بالغة الخطورة.

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بأعجوبة نجى أحد أبرز تجار الكوكايين البلجيكيين من أصول مغربية، بعد عملية إطلاق نار، تعرض لها أثناء خروجه من أحد الملاهي الليلية في منطقة ماربيا الإسبانية، أصيب على إثرها بإصابات بالغة الخطورة.

وأوردت تقارير إعلامية أن المدعو ''إبراهيم. أ'' البالغ من العمر 32 سنة، والمصنف من قبل الشرطة البلجيكية كأحد أبرز بارونات التهريب والتجارة في الكوكايين من ميناء أنتوبريبن، تعرض لإطلاق نار أثناء مغادرته الملهى الليلي.

وزادت ذات المصادر أن الشرطة البلجيكية ربطت العملية بتصفية الحسابات بين عصابات الاتجار في المخدرات والتهريب، في بعض الدول الأوروبية، وذلك بعد اختفاء شحنة من الكوكايين في ميناء انتويربن، وهي العملية التي أثير فيها اسم ''إبراهيم أ''.