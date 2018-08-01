هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض مواطن لاعتداء شنيع بواسطة الأسلحة البيضاء في وقت متأخر من الليل بالشارع العام.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض مواطن لاعتداء شنيع بواسطة الأسلحة البيضاء في وقت متأخر من الليل بالشارع العام.

وحسب ناشري الفيديو الخطير، فإن فصوله، جرت في الساعات الأولى من يوم أمس السبت، حيث تعرض مواطن لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء، موضحين أن هناك احتمالا أن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو المصالح الأمنية بمدينة كلميم بالتفاعل مع الفيديو، وفتح تحقيق للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء الخطير، حتى يتم إيقافهم.