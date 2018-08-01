عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية ﻿

خرجت مساء يومه الأحــد الصحافة الفرنسية عن صمتها بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية بفرنسا و ذلك من خلال وكالة الأنباء الفرنسية التي أكدت الخبر الذي انفردت بنشر تفاصيله قناة ''شوف

شـــوف تيفي:

خرجت مساء يومه الأحــد الصحافة الفرنسية عن صمتها بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية بفرنسا و ذلك من خلال وكالة الأنباء الفرنسية التي أكدت الخبر الذي انفردت بنشر تفاصيله قناة ''شوف تيفي'' صباحا.

و أكــدت الوكالة أن ''المعلم'' معتقل في مقر قوات الدرك في سان تروبيه على الريفييرا الفرنسية منذ صباح الأحد ، وفقا لمكتب المدعي العام في دراجوينا (جنوب شرق فرنسا) .

ووفقاً لمكتب المدعي العام ، فإن التهم الجديدة التي وجهت للفنان وقعت في مؤسسة سان تروبيه ليلة- السبت الأحــد، حيث فتحت الشرطة تحقيقا فتح عقب شكوى من سيدة تتهم فيها المجرد بالعنف و الاغتصـــاب

. و كشفت الوكالة أن لمجرد البالغ من العمر 33 عاماً ، رهن الاحتجاز لمدة 24 ساعة و من المنتظر أن يطول اعتقاله على خلفية تورطه في قضية مماتلة بباريس.