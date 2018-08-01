طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية. ﻿

لازالت الطالبة الجامعية التي تدرس في سلك الماستر بكلية الحقوق المحمدية، تنتظر ما آلت إليه شكايتها بأستاذ جامعي ''القانون العام'' اتهمته بالتحرش الجنسي.

شوف تيفي

لازالت الطالبة الجامعية التي تدرس في سلك الماستر بكلية الحقوق المحمدية، تنتظر ما آلت إليه شكايتها بأستاذ جامعي ''القانون العام'' اتهمته بالتحرش الجنسي.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الطالبة الجامعية، زوجة محامي، بعد تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أحد أساتذتها، وضعت شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالمحمدية، الذين قاموا بتحرير محضر وأنصتوا لجميع الأطراف (الطالبة- الأستاذ الجامعي- الشهود)، وأحالوا الملف على وكيل الملك بابتدائية المحمدية.

وأضاف المصدر، أن الطالبة الجامعية رفقة زوجها المحامي، بعد تتبعهما لمسار الملف، لم يجدا له آثر، مشيرا –المصدر- إلى أنهما قاما باستفسار الشرطة القضائية ومكاتب المحكمة، لكن الجواب كان أن لا أثر للملف.

وأشار المصدر إلى أن الطالبة- الضحية، تستفسر عن مآل ملفها وتطالب باسترجاع حقها.

جدير بالذكر أن تطبيق قانون ''التحرش الجنسي'' لا تبعد عنه إلا أيام معدودات، إذ من المنتظر أن يتم انطلاق تطبقيه في 12 شتنبر المقبل.