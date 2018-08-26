بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة ﻿

بعد ساعات من اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية، تفاعلت الصفحة الرسمية للفنان المغربي لمجرد عبر الانستغرام مع إحدى المعجبات، وطمأنتها بخصوص حاله، وقد تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية، الرسالة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية، تفاعلت الصفحة الرسمية للفنان المغربي لمجرد عبر الانستغرام مع إحدى المعجبات، وطمأنتها بخصوص حاله، وقد تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية، الرسالة الموجهة لهذه المعجبة والتي كُتب بها ''أنا بخير''.

وتفاعل عشاق ''لمجرد'' مع هذه الرسالة، حيث عبر الجميع عن سعادتهم التي لا توصف بهذا التفاعل، متمنين أن يكون الفنان المغربي في حالة جيدة وأن يتم إطلاق سراحه في القريب العاجل حتى لا يتكرر سيناريو ملف قضيته مع لورا بريول والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.



من جهة أخرى أبرز نشطاء أن أحد المقربين من لمجرد قد يكون وراء التفاعل مع لمجرد، خاصة أن هذا الأخير لم يتفاعل منذ يومين سواء على حسابه بالفيسبوك أو الانستغرام، وأيضا لأنه يوجد رهن الاعتقال وبالتالي يستحيل أن تسمح له الشرطة باستخدام الهاتف والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و هنا سبقى السؤال مطروحا أما صمت عائلته و مقربين منه عن مصير لمعلم الذي عود جمهوره بالتفاعل المباشر خصوصا عبر تطبيق النستغرام.؟

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة في الكشف عن التفاصيل الأولى الخاصة باعتقال لمجرد مرة أخرى بمنطقة سياحية جنوب فرنسا، بعد اتهام شابة له بالاعتداء عليها بالضرب.