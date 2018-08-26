 بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية | ثقافة و فنون

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية. | مجتمع

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق

فضيحة إهمال للمرضى في مستشفى ببني ملال | مجتمع

فضيحة إهمال للمرضى في مستشفى ببني ملال

بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة | ثقافة و فنون

بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة

انتشار السل وسط أطباء بمراكش والوزارة تسارع إلى إغلاق قسم المستعجلات بمستشفى الرازي | مجتمع

انتشار السل وسط أطباء بمراكش والوزارة تسارع إلى إغلاق قسم المستعجلات بمستشفى الرازي

انطلاق تطبيق قانون التحرش في 12 شتنبر المقبل | مجتمع

انطلاق تطبيق ''قانون التحرش'' في 12 شتنبر المقبل

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 22:57 بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة | ثقافة و فنون
بعد اعتقاله..حساب سعد لمجرد يتفاعل ويترك رسالة إلى إحدى معجباته +صورة
بعد ساعات من اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية، تفاعلت الصفحة الرسمية للفنان المغربي لمجرد عبر الانستغرام مع إحدى المعجبات، وطمأنتها بخصوص حاله، وقد تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية، الرسالة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية، تفاعلت الصفحة الرسمية للفنان المغربي لمجرد عبر الانستغرام مع إحدى المعجبات، وطمأنتها بخصوص حاله، وقد تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية، الرسالة الموجهة لهذه المعجبة والتي كُتب بها ''أنا بخير''.

وتفاعل عشاق ''لمجرد'' مع هذه الرسالة، حيث عبر الجميع عن سعادتهم التي لا توصف بهذا التفاعل، متمنين أن يكون الفنان المغربي في حالة جيدة وأن يتم إطلاق سراحه في القريب العاجل حتى لا يتكرر سيناريو ملف قضيته مع لورا بريول والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.


من جهة أخرى أبرز نشطاء أن أحد المقربين من لمجرد قد يكون وراء التفاعل مع لمجرد، خاصة أن هذا الأخير لم يتفاعل منذ يومين سواء على حسابه بالفيسبوك أو الانستغرام، وأيضا لأنه يوجد رهن الاعتقال وبالتالي يستحيل أن تسمح له الشرطة باستخدام الهاتف والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و هنا سبقى السؤال مطروحا أما صمت عائلته و مقربين منه عن مصير لمعلم الذي عود جمهوره بالتفاعل المباشر خصوصا عبر تطبيق النستغرام.؟

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة في الكشف عن التفاصيل الأولى الخاصة باعتقال لمجرد مرة أخرى بمنطقة سياحية جنوب فرنسا، بعد اتهام شابة له بالاعتداء عليها بالضرب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لمجرد فرنسا الفيسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية | ثقافة و فنون

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

بالفيديو.. والد الشاب بلال يخرج عن صمته ويثير ضجة واسعة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. والد الشاب بلال يخرج عن صمته ويثير ضجة واسعة

سكوب..سعد لمجرد جابها فراسو وتعرض للاستفزاز.. وها شنو وقع ليه قبل اعتقاله | ثقافة و فنون

سكوب..سعد لمجرد جابها فراسو وتعرض للاستفزاز.. وها شنو وقع ليه قبل اعتقاله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فتاة الوشم..رواية غير متوقعة و صــادمة تكشفها عائلة المتهم الرئيسي في اختطافها و اغتصــابها | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

فتاة الوشم..رواية غير متوقعة و صــادمة تكشفها عائلة المتهم الرئيسي في اختطافها و اغتصــابها

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني | خارج البلاطو

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـمريبعة أو مرزيكة بالبيضاء | خارج البلاطو

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـ''مريبعة'' أو ''مرزيكة'' بالبيضاء

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في الكوفر‎ | قنوات أخرى

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في ''الكوفر''‎

﻿

آخر المستجدات

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

هاذ شي خطير بزاف..عصابة شدوا مواطن وسط الشارع وشرملوه بكلميم+فيديو

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية | ثقافة و فنون

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية. | مجتمع

طالبة جامعية تبحث عن مآل شكايتها بخصوص التحرش الجنسي الذي تعرضت له من طرف أستاذ جامعي بكلية الحقوق

فضيحة إهمال للمرضى في مستشفى ببني ملال | مجتمع

فضيحة إهمال للمرضى في مستشفى ببني ملال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.