انطلاق تطبيق ''قانون التحرش'' في 12 شتنبر المقبل ﻿

من المنتظر أن يدخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق يوم 12 شتنبر المقبل، وذلك بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

شوف تيفي

من المنتظر أن يدخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق يوم 12 شتنبر المقبل، وذلك بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

وستكون الحكومة، وفق ما أوردته يومية المساء، الصادرة غدا الاثنين، أمام امتحان بدء تنفيذ بنود هذا القانون الذي حمل عددا من المقتضيات التي تسعى إلى الحد من ظاهرة التحرش الجنسي، ومواجهة العنف الممارس على النساء، أيا كان شكله.

وينص القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية آو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ونص القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.