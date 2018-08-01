سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المعطيات الأولى الخاصة بالشابة التي كانت سببا في اعتقال لمجرد بجنوب فرنسا، تشير إلى أنها فرنسية من أصول مغربية في عقدها الثاني،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المعطيات الأولى الخاصة بالشابة التي كانت سببا في اعتقال لمجرد بجنوب فرنسا، تشير إلى أنها فرنسية من أصول مغربية في عقدها الثاني، تقدمت في الساعات الأولى من يومه الأحد، بشكاية لدائرة أمنية، اتهمت من خلالها ''المعلم'' بالاعتداء عليها وتعنيفها، وهو ما دفع بالشرطة إلى إيقافه من المكان الذي كان ينزل به للتحقيق معه من أجل الكشف عن حقيقة هذه الاتهامات.

وأبرز المصدر ذاته أن السلطات الفرنسية تتكتم عن كشف المعطيات الخاصة باعتقال لمجرد بالرغم من استماعها لهذا الأخير وللشابة، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة من شأنها الكشف عن مزيد من المعطيات المثيرة.

ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن إيقاف لمجرد ستكون عواقبه وخيمة في حال تأكدت التهم الموجهة إليه، مشددا أن من بين الأمور التي ستضيع عليه قيمة الكفالة الكبيرة التي تقدم بها سابقا للحصول على السراح المؤقت في قضيته مع لورا بريول.