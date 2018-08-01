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رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 21:58 رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق
رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير
لقي قاصر يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه غرقا يوم أمس السبت داخل سد مولاي عبد الله بالجماعة الترابية ''تامري'' ضواحي مدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

لقي قاصر يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه غرقا يوم أمس السبت داخل سد مولاي عبد الله بالجماعة الترابية ''تامري'' ضواحي مدينة أكادير.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك حل بمنطقة ''تامري'' رفقة أسرته لقضاء عطلة عيد الأضحى لدى أجداده، وفي غفلة من والديه توجه لسد ''مولاي عبد الله'' للاستمتاع بالسباحة دون أن يدرك مخاطر ذلك، وما أن ولج مياه السد حتى ابتلعته المياه واختفى عن الأنظار.

ومباشرة بعد علمها بالخبر، أصيبت عائلة الهالك بصدمة قوية، حيث دخلت والدته في نوبة هيستيرية، بعدما لم تتمالك نفسها جراء فقدانها لفلذة كبدها بهذه الطريقة المأساوية.

ومن جانبها، حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية، وانخرط الكل في رحلة البحث عن جثة المفقود، حيث جرى تمشيط كل أرجاء السد، ليتم العثور عليه بعد مرور حوالي 5 ساعات عالقا أسفل السد بين الأوحال.

وأحيل الهالك على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول الحادث لتحديد ظروف وملابسات وقوعه، وأنجز محضر رسمي حول النازلة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تامري أكادير غرق قاصر سد مولاي عبد الله عطلة العيد مأساة

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