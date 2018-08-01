النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث ﻿

أعلنت حركة “النهضة” في تونس، اليوم الأحد، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

شوف تيفي وكالات

أعلنت حركة “النهضة” في تونس، اليوم الأحد، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

جاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة، التي عقدت اليوم وأمس في مدينة الحمامات شرقي تونس.

وقال رئيس المجلس، ''عبد الكريم الهاروني''، إن ''النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية '' .



وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد وافق على التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان، لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي المبادرة التي خلقت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

وتابع الهاروني أن الحركة ترفض ''تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد... لأن تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب ''، مشددا على أن '' النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد''.

وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى “تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014″.