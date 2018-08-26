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حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 21:38 حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق
حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين
أعلنت (حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل) وهي تابعة لـ ''جمعية تاونات المستقبل''، عن ''تضامنها اللامشروط مع الضحية خديجة (17 سنة) التي تعرضت لاعتداء شنيع واغتصاب جماعي وحشي، وهتك عرضها بمنطقة أولاد

شوف تيفي

أعلنت (حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل) وهي تابعة لـ ''جمعية تاونات المستقبل''، عن ''تضامنها اللامشروط مع الضحية خديجة (17 سنة) التي تعرضت لاعتداء شنيع واغتصاب جماعي وحشي، وهتك عرضها بمنطقة أولاد عياد، إقليم الفقيه بن صالح - جهة بني ملال خنيفرة .

كما نبهت الحركة وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، ''السلطات والمسؤولين بكل أصنافهم للأوضاع المزرية بالمنطقة التي تنتج في صفوف الشباب مثل هذه الظواهر الوحشية، القائمة على العنف والاغتصاب والإرهاب والاتجار في المخدرات''.

وطالبت الحركة، وفق ذات البلاغ الذي نشرته أيضا عبر صفحتها بالفيسبوك، ''المسؤولين بالتدخل العاجل لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، وعدم التستر عن الجريمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام، وفتح نقاش عمومي حول الاغتصاب باعتباره أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، للتحسيس بخطورته وبالأوضاع الاجتماعية التي تنتجه في جهة بني ملال خنيفرة والعديد من جهات المملكة.''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حركة قادمون وقادرون تضامن خديجة ضحية الاغتصاب الوشم المجرمين

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