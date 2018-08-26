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مواجهات عنيفة في حفل لـ ''بوجلود'' بأكادير تستنفر السلطات الأمنية

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 21:33 مواجهات عنيفة في حفل لـ بوجلود بأكادير تستنفر السلطات الأمنية | حوادث و حقوق
مواجهات عنيفة في حفل لـ ''بوجلود'' بأكادير تستنفر السلطات الأمنية
تحولت إحدى الحفلات الخاصة بموروث ''بوجلود'' بحي بوتشكات بمدينة أكادير ليلة البارحة إلى مواجهات عنيفة ودامية بين مجموعة من المراهقين والشباب الذين يرتدون جلود الماعز، وهو ما خلف حالة من الذعر والعلع

شوف تيفي:أكادير

تحولت إحدى الحفلات الخاصة بموروث ''بوجلود'' بحي بوتشكات بمدينة أكادير ليلة البارحة إلى مواجهات عنيفة ودامية بين مجموعة من المراهقين والشباب الذين يرتدون جلود الماعز، وهو ما خلف حالة من الذعر والعلع في صفوف ساكنة الحي والمارة واستنفر جل مصالح الأمن بالمدينة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد قام بعض الأشخاص المحسوبين على ''بوجلود'' بالدخول في نقاشات حادة لتتحول لشجار عنيف جعل مجموعة أخرى تنخرط في العراك مستعينة بالأسلحة البيضاء والعصي، حيث تبادل الطرفان الضرب والتراشق بالحجارة ما حول المنطقة لساحة قتال عنيف أدى لإصابة عدد من الأشخاص وتهشيم مجموعة من السيارات التي كانت مركونة على قارعة الطريق.

واستنفر الحادث مختلف وحدات التدخل السريع التابعة للقوات المساعدة ورجال الأمن بمختلف رتبهم الذين هرعوا لعين المكان وتعاملوا بحزم مع هذه المواجهات، حيث تمكنوا بفضل حنكة عناصرهم في ظرف جد وجيز من السيطرة على الوضع وإرجاع الهدوء للحي واستتباب الأمن.

هذا وجرى فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات اندلاع المواجهات وكذا الأطراف المتسببة فيها من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

جدير بالذكر، أن عددا من المناطق بجهة سوس ماسة تشهد احتفالات خاصة بثرات ''بوجلود''، غير أنها تعرف عدة انزلاقات خطيرة بفعل استغلالها من طرف بعض المنحرفين في ارتكاب مجموعة من الأفعال التي يجرمها القانون من تحرش جنسي وسرقة وضرب واعتداءات، الأمر الذي دفع عدة فعاليات جمعوية وحقوقية إلى المناداة بقطع هذه الاحتفالات، وإعادة النظر فيها لما تشكله من تهديد حقيقي للأمن وسلامة المواطنين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حفل بوجلود يتحول مواجهات عنيفة الأمن تدخل

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