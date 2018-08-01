عاجل...العثور على جثة شاب داخل ''مطفية'' مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة ﻿

تم العثور مساء اليوم الأحد على جثة شاب داخل مطفية للماء بدوار ''آيت عبايد'' بجماعة أسيف المال التابعة لإقليم شيشاوة.

شوف تيفي

تم العثور مساء اليوم الأحد على جثة شاب داخل مطفية للماء بدوار ''آيت عبايد'' بجماعة أسيف المال التابعة لإقليم شيشاوة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الشاب'' محمد .ب'' في الثلاثينيات من عمره ومتزوج، دخل المطفية بعدما وضع حذاءه وكاسكيطة بالقرب من المطفية.

وأضافت المصادر، أن شكوكا راودت عائلة الضحية بعد اختفائه لمدة عن المنزل إلى أن وجدوا أغراضه في مدخل المطفية وتعرفوا عليها.

كما أكدت ذات المصادر أن عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، حلت بعين المكان وتم انتشال جثة الشاب وتم نقل جثته للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الحادث الذي لازالت تفاصيله مجهولة.