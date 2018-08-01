 فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير ﻿
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فيسبوكيون يطلقون حملة خليه يكرم مالو معجون باللوز بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير | مجتمع

فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير

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فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 21:13 فيسبوكيون يطلقون حملة خليه يكرم مالو معجون باللوز بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير | مجتمع
فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير
أطلق مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين بمدينة أكادير منذ أمس السبت هشتاغ تحت عنوان ''خليه يكرم مالو معجون باللوز''، وذلك لمقاطعة الخبز بإحدى المخبزات بالمدينة. وتأتي هذه الحملة الشرسة التي شنها رواد

شوف تيفي:أكادير

أطلق مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين بمدينة أكادير منذ أمس السبت هشتاغ تحت عنوان ''خليه يكرم مالو معجون باللوز''، وذلك لمقاطعة الخبز بإحدى المخبزات بالمدينة.
وتأتي هذه الحملة الشرسة التي شنها رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بأكادير والنواحي بعد انتشار فيديو مثير، سجله أحد زبناء إحدى المحلات التجارية المعروفة بالمدينة، والتي طرحت الخبز للبيع بثلاثة دراهم ونصف ''3.50dhs''، وهو ما أثار حفيظة الزبون، وعدد ممن كانوا حاضرين بالمحل التجاري آنذاك، واجتاح الشريط المصور عددا من الصفحات الفيسبوكية، وتفاعل معه آلاف المغاربة الذين عبروا عن امتعاضهم واستنكارهم، لما وصفوه بالجشع الذي أبداه صاحب المحل التجاري باستغلال عطلة عيد الأضحى للزيادة في ثمن الخبز وبيعه بسعر خيالي لا يحترم الضوابط القانونية، وكذا القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وعلى إثر ذلك أطلق عدد كبير من النشطاء حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' لمقاطعة الخبز كاحتجاج حضاري على غلاء ثمنه، وتعيد هذه الحملة إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شنها عدد من المغاربة على منتوجات ثلاث شركات خاصة للضغط عليها لخفض أسعارها.

يشار أن، مدينة أكادير شهدت في الأيام الأخيرة أزمة حادة في الخبز والمواد الغذائية، بعدما أقفلت جل المحلات التجارية بفعل دخولها في عطلة بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما جعل بعض الأشخاص يستغلون هذه المناسبة لطرح عدد من المواد الاستهلاكية الأولية بأثمنة تتجاوز بكثير سعرها الحقيقي في ضرب صارخ لكل القوانين المنظمة للأسعار، ما حذا بعدة أصوات إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بتحرك الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك ولجان مراقبة الأسعار للضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حملة مقاطعة خليه يكرم مالو معجون باللوز فيسبوكيون خبز 3.50 درهم فيديو

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