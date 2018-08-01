تيار التغيير بـحزب ''الحركة الشعبية'' يصف قيادة الحزب بالتجمع العائلي و يطالب ''امحند العنصر'' بالتنحي عن الترشح لولاية جديدة. ﻿

اعتبر تيار ''التغيير من أجل حركة شعبية قوية'' المنبثق عن حزب الحركة الشعبية، أن الحزب ''لم يعد قادرا على مجاراة الحركية التي يعرفها المجتمع و تطلعاته، وهو ما يستوجب تواجد عقليات جديدة وذلك بتنحي

شوف تيفي: جمال الديابي

اعتبر تيار ''التغيير من أجل حركة شعبية قوية'' المنبثق عن حزب الحركة الشعبية، أن الحزب ''لم يعد قادرا على مجاراة الحركية التي يعرفها المجتمع و تطلعاته، وهو ما يستوجب تواجد عقليات جديدة وذلك بتنحي امحند العنصر عن قيادة الحزب بعدما قضى أكثر من تسع ولايات وما يزيد عن 32 سنة في تسيير شؤونه''.

وأكد قادة تيار التغيير، على هامش أشغال لجنة التنسيق والتعبئة والإعلام بحزب الحركة الشعبية التي عقدت اجتماعها الأسبوعي العادي يوم أمس السبت 25 غشت 2018، بحضور منتدبي الحزب من الأقاليم والجهات والمنتخبين وأطر الحزب من منظمات موازية بمختلف التخصصات المهنية والشبابية والنسائية، في بلاغ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، ''أن القيادة الحالية بزعامة الأمين العام امحند العنصر غير قادرة على تنزيل الإصلاحات السياسية والحزبية داخل التنظيم وإنها مغيبة''.

وأضاف البلاغ أن القيادة الحالية ''غير قادرة على اعتماد التوجهات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، كورقة طريق عمل للنهوض وإصلاح الحقل السياسي ببلدنا ''.

كما انتقد التيار بشدة القيادة معتبرا أنها ''باتت، حاليا، عبارة عن تجمعات عائلية ونفعية تدافع عن مصالحها عوض أن تكون أدوات سياسية للعب الوساطة داخل المشهد الوطني وأنها أصبحت تجعل عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها الاستعراضية في تبديد صارخ للمال العام ، واجتماع مكتبها السياسي ولجانها الصورية ، في غياب تام للأمين العام عندما يتعلق الأمر بالتواصل و تأطير المواطنين، وحل مشاكلهم والمشاكل التنظيمية للحزب في الفروع والأقاليم والقواعد، فلا دور له ولا أثر يذكر ''.

وأكد التيار في ذات البلاغ أن ''الحركة الشعبية في هذا السياق باتت لزاما عليها إعادة هيكلتها داخل المشهد برمته، بعقلية وبآليات وقيادة جديدة تروم تحقيق الأهداف الأصلية التي تأسست مع نهاية الخمسينات من القرن الماضي والتي من أجلها تأسست الأحزاب، حيث باتت تنظيما مغلقا تسوده علاقات زبونية تقصي الكفاءات وتشجع على الانتهازية وقتل العمل السياسي النبيل ''.

وطالب تيار التغيير العنصر ''بالتنحي عن الترشح وعدم تفصيل القانون الأساسي على مقاسه للتمديد له ضدا على القانون والأعراف الحزبية والسياسية في العالم باعتباره من أقدم رؤساء الأحزاب وطنيا ودوليا'' .