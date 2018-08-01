 مُــثير.. خــدمات ''الأحضان'' وظيفة جديدة براتب 40 دولارا في الساعة ببريطانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث | دولي

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على

مواجهات عنيفة في حفل لـ بوجلود بأكادير تستنفر السلطات الأمنية | حوادث و حقوق

مواجهات عنيفة في حفل لـ ''بوجلود'' بأكادير تستنفر السلطات الأمنية

عاجل...العثور على جثة شاب داخل مطفية مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل...العثور على جثة شاب داخل ''مطفية'' مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة

بالأرقـــام.. الموساد ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم | دولي

بالأرقـــام.. ''الموساد'' ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم

فيسبوكيون يطلقون حملة خليه يكرم مالو معجون باللوز بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير | مجتمع

فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير

تيار التغيير بـحزب الحركة الشعبية يصف قيادة الحزب بالتجمع العائلي و يطالب امحند العنصر بالتنحي عن الترشح لولاية جديدة. | بوليتيك

تيار التغيير بـحزب ''الحركة الشعبية'' يصف قيادة الحزب بالتجمع العائلي و يطالب ''امحند العنصر''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مُــثير.. خــدمات ''الأحضان'' وظيفة جديدة براتب 40 دولارا في الساعة ببريطانيا

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 20:53 مُــثير.. خــدمات الأحضان وظيفة جديدة براتب 40 دولارا في الساعة ببريطانيا | دولي
مُــثير.. خــدمات ''الأحضان'' وظيفة جديدة براتب 40 دولارا في الساعة ببريطانيا
مع تزايد ضغوط الحياة والعمل، تزداد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي فإن حاجتهم لوسائل الاسترخاء كبيرة، الأمر الذي دفع شركة لتقديم خدمات ''الأحضان''، والبحث عن ''مانح أحضان محترف''

شوف تيفي

مع تزايد ضغوط الحياة والعمل، تزداد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي فإن حاجتهم لوسائل الاسترخاء كبيرة، الأمر الذي دفع شركة لتقديم خدمات ''الأحضان''، والبحث عن ''مانح أحضان محترف'' براتب يصل إلى نحو 40 دولار في الساعة.

وأعلنت شركة خاصة بتنظيم فعاليات الشركات في بريطانيا، تدعى ''Team Tactics''، أنها ستوفر فعاليات ''الأحضان'' للموظفين الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن ''مانح أحضان محترف''.

وسيتم تنظيم هذه الجلسات في ''خيمة الاسترخاء'' التي تعتمد وسائل استرخاء مستمدة من الثقافة الهندية والمغربية، وفق ما ذكر موقع ''ميرور'' البريطاني اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة أن ''ورش العمل'' هذا قد يستمر لمدة 8 ساعات يوميا، لمنح المشاركين أكبر قدر من الأحضان.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات أكدت أن الحصول على ''حضن'' أو التواصل بين الأشخاص من خلال اللمس، يساعد الجسم على إفراز ''هرمونات السعادة'' السيروتونين والأوكسيتوسين، مما يؤثر على سلوك الأشخاص ومشاعرهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأحضان وظيفة جديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث | دولي

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث

بالأرقـــام.. الموساد ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم | دولي

بالأرقـــام.. ''الموساد'' ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى | دولي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في أفغانستان | دولي

مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في أفغانستان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني | خارج البلاطو
منذ 47 دقيقة

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـمريبعة أو مرزيكة بالبيضاء | خارج البلاطو

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـ''مريبعة'' أو ''مرزيكة'' بالبيضاء

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في الكوفر‎ | قنوات أخرى

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في ''الكوفر''‎

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام

﻿

آخر المستجدات

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون
منذ 24 دقيقة

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث | دولي

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.