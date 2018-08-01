عصابة مكونة من قاصرين يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون ﻿

تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتداء خطير، أمس السبت، على يد أفراد عصابة إجرامية مكونة من قاصرين، على مستوى شارع السمارة بحي الباطمات بمدينة العيون.

''شوف تيفي''

تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتداء خطير، أمس السبت، على يد أفراد عصابة إجرامية مكونة من قاصرين، على مستوى شارع السمارة بحي الباطمات بمدينة العيون.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن فصول الجريمة فإن الشاب الضحية، تفاجأ بمحاصرته من طرف قاصرين، أقدموا على الاعتداء عليه لسرقة ما بحوزته، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت ذات المصادر أن الضحية المصاب بجروح تم نقله إلى مستشفى المهدي لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن مصالح الأمن، استمعت إلى الضحية للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاعتداء.