 عصابة مكونة من قاصرين يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث | دولي

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على

مواجهات عنيفة في حفل لـ بوجلود بأكادير تستنفر السلطات الأمنية | حوادث و حقوق

مواجهات عنيفة في حفل لـ ''بوجلود'' بأكادير تستنفر السلطات الأمنية

عاجل...العثور على جثة شاب داخل مطفية مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل...العثور على جثة شاب داخل ''مطفية'' مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة

بالأرقـــام.. الموساد ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم | دولي

بالأرقـــام.. ''الموساد'' ثاني أكبر جهاز تجسس في العالم

فيسبوكيون يطلقون حملة خليه يكرم مالو معجون باللوز بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير | مجتمع

فيسبوكيون يطلقون حملة ''خليه يكرم مالو معجون باللوز'' بعد فيديو الخبز ب 3 دراهم ونصف بأكادير

تيار التغيير بـحزب الحركة الشعبية يصف قيادة الحزب بالتجمع العائلي و يطالب امحند العنصر بالتنحي عن الترشح لولاية جديدة. | بوليتيك

تيار التغيير بـحزب ''الحركة الشعبية'' يصف قيادة الحزب بالتجمع العائلي و يطالب ''امحند العنصر''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عصابة مكونة من قاصرين يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 20:45 عصابة مكونة من قاصرين يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون | حوادث و حقوق
عصابة مكونة من قاصرين يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون
تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتداء خطير، أمس السبت، على يد أفراد عصابة إجرامية مكونة من قاصرين، على مستوى شارع السمارة بحي الباطمات بمدينة العيون.

''شوف تيفي''

تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتداء خطير، أمس السبت، على يد أفراد عصابة إجرامية مكونة من قاصرين، على مستوى شارع السمارة بحي الباطمات بمدينة العيون.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن فصول الجريمة فإن الشاب الضحية، تفاجأ بمحاصرته من طرف قاصرين، أقدموا على الاعتداء عليه لسرقة ما بحوزته، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت ذات المصادر أن الضحية المصاب بجروح تم نقله إلى مستشفى المهدي لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن مصالح الأمن، استمعت إلى الضحية للكشف عن ظروف وملابسات هذا الاعتداء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العلاجات العيون ذوي الاحتياجات الخاصة شارع السمارة عصابة القاصرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين

مواجهات عنيفة في حفل لـ بوجلود بأكادير تستنفر السلطات الأمنية | حوادث و حقوق

مواجهات عنيفة في حفل لـ ''بوجلود'' بأكادير تستنفر السلطات الأمنية

عاجل...العثور على جثة شاب داخل مطفية مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل...العثور على جثة شاب داخل ''مطفية'' مملوءة بالماء بجماعة أسيف المال باقليم شيشاوة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني | خارج البلاطو
منذ 47 دقيقة

انطلاقة قوية للماص وفوز مستحق على اتحاد سيدي قاسم في أولى مباريات القسم الثاني

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـمريبعة أو مرزيكة بالبيضاء | خارج البلاطو

أطفال يغامرون بحياتهم خلال السباحة بـ''مريبعة'' أو ''مرزيكة'' بالبيضاء

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في الكوفر‎ | قنوات أخرى

فيديو جد خطير..شوفو خطاف مغامر بحياة الناس ومركبهم في ''الكوفر''‎

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام

﻿

آخر المستجدات

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون
منذ 24 دقيقة

سكوب..هذه هوية الفتاة التي تسببت في اعتقال لمجرد

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير | حوادث و حقوق

رحلة قاصر رفقة عائلته لقضاء عطلة العيد تنتهي بمأساة بمنطقة تامري شمال أكادير

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث | دولي

النهضة” التونسية ترفض مبادرة السبسي بخصوص الإرث

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على المجرمين | حوادث و حقوق

حركة قادمون وقادرون تعلن عن تضامنها مع خديجة ضحية الاغتصاب والوشم وتطالب المسؤولين بالقبض على

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.