بالفيديو.. والد الشاب بلال يخرج عن صمته ويثير ضجة واسعة ﻿

نشرت وسائل إعلام جزائرية، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر به والد الفنان الجزائري الشهير الشاب بلال وهو يعتذر من هذا الأخير لأنه تخلى عنه خلال مرحلة الطفولة.

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام جزائرية، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر به والد الفنان الجزائري الشهير الشاب بلال وهو يعتذر من هذا الأخير لأنه تخلى عنه خلال مرحلة الطفولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيديو أثار ضجة واسعة يومه الأحد، بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف الجزائريون مع والد الشاب بلال، ما دفع بهم إلى مطالبة مايسترو أغنية الراي بالموافقة على طلب والده وقبول الاعتذار.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب بلال، كشف لـ ''شوف تيفي'' عن تفاصيل مؤلمة وصادمة خاصة بعلاقته بوالده وجده الذي تكلف بتربيته قبل مغادرة التراب الجزائري في اتجاه الديار الفرنسية.