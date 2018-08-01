سكوب..سعد لمجرد جابها فراسو وتعرض للاستفزاز.. وها شنو وقع ليه قبل اعتقاله ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم يحترم الشروط المفروضة عليه والتي حصل بموجبها على السراح المؤقت ومن بينها عدم مغادرة العاصمة الفرنسية باريس إلا إذا حصل على ما يسمى بـ

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم يحترم الشروط المفروضة عليه والتي حصل بموجبها على السراح المؤقت ومن بينها عدم مغادرة العاصمة الفرنسية باريس إلا إذا حصل على ما يسمى بـ ''الرخصة القضائية''.

وأوضح المصدر ذاته أن من يريد الإطاحة بالفنان المغربي استغل هذه النقطة الخاصة بعدم احترامه للسوار القضائي والشروط المفروضة عليه، وقام باستفزازه، ما دفع بسعد لمجرد إلى الاعتداء على الشابة بمنطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا، ليتم اعتقاله صباح اليوم الأحد.

وأبرز ذات المصدر أن سعد لمجرد من المحتمل أن يظل رهن الاعتقال حتى يصدر الحكم النهائي في قضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، بعد خرقه للشروط التي فرضت عليه مقابل منحه السراح المؤقت.