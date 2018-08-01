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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 20:11 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى | دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

شوف تيفي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، للأناضول، إن 101 من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المسلحة.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن أحد ضباط الشرطة سمح أيضا لـ 6 مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، حيث قاموا بجولة استكشافية في عدد من مرافق المسجد برفقته وحمايته.

يشار أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

 

 

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