القبض على أحد المشرملين الذين اعتدوا على شاب بالكريموجين ﻿

تمكن رجال الأمن بمدينة القنيطرة ليلة أمس السبت من القبض على أحد المشتبه بهم الذين ظهروا في فيديو السرقة الموصوفة بالقرب من محطة القطار القديمة.

شوف تيفي

تمكن رجال الأمن بمدينة القنيطرة ليلة أمس السبت من القبض على أحد المشتبه بهم الذين ظهروا في فيديو السرقة الموصوفة بالقرب من محطة القطار القديمة.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف تيفي أن الشرطة التقنية والعلمية التابعة للأمن الولائي لمدينة القنيطرة قد تمكنت من تحديد هوية السارقين اللذين ظهرا في مقطع فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' حيث يظهر به شخصان يعترضان سبيل شاب وينهالان عليه بالضرب بالسلاح الأبيض بعدما قام أحدهما برشه على مستوى الوجه بمادة الكريموجين وسرقة أغراضه بالقرب من محطة القطار المدينة.

ويشار أن المشتبه به الأول لا يزال تحت الحراسة النظرية لحين عرضه على المحكمة بمدينة القنيطرة في حين أن المشتبه به الثاني لا زال في حالة فرار.