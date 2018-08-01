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مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في أفغانستان

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 19:55 مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في أفغانستان | دولي
مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في أفغانستان
قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.

شوف تيفي

قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن في كابول في بيان لها اليوم الأحد، ''إن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية''.

كما أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ الدولة الإسلامية.

وأضاف البيان أن أكثر من 150 مسلحا من الدولة الإسلامية، استسلم لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.

 

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