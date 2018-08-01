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بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 19:35 حصري...سعد لمجرد مشا فيها والقضية عندو صعيبة بزاف+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
حصري...سعد لمجرد مشا فيها والقضية عندو صعيبة بزاف+تفاصيل مثيرة
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة ''سان تروبي'' جنوب فرنسا، تم بالفعل صباح اليوم الأحد، بعد تقدم فتاة شابة في عقدها الثاني بشكاية، تتهمه فيها بالاعتداء عليها

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا، جاء بعدما تقدمت فتاة شابة في عقدها الثاني بشكاية، تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب وهو تحت تأثير المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات القضائية بمنطقة ''سان تروبيه'' من المنتظر أن تنسق مع نظيرتها بباريس، حتى يتم الأسبوع المقبل إحالة هذا الملف على القضاء بالعاصمة، وذلك نظرا لمتابعة الفنان المغربي في قضية أولى ويتعلق الأمر بملف الفتاة ''لورا برويل''.

وأشار ذات المصدر إلى أن سعد لمجرد، وفي حال بينت التحقيقات صحة التهم الموجهة إليه من طرف الفتاة، فقد تلقى الضربة القاضية وأصبح مساره الفني مهددا، مبرزا في الوقت نفسه أن ''لورا بريول'' ستقوم باستغلال الفرصة لتجييش الجميعات المدافعة عن حقوق المرأة بفرنسا ضد الفنان المغربي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد المخدرات الملف لورا بريول

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