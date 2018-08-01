فضيحة وبالفيديو..مدرسة تحولات لقاعة أفراح بمشروع بلقصيري ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لتحول مؤسسة تعليمية بمشروع بلقصيري لقاعة أفراح، أسابيع فقط قبل انطلاق الموسم الدراسي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لتحول مؤسسة تعليمية بمشروع بلقصيري لقاعة أفراح، أسابيع فقط قبل انطلاق الموسم الدراسي.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بمؤسسة جمال الدين الأفغاني المتواجدة بحي الليمون بمشروع بلقصيري، والتي تحولت مؤخرا، لقاعة أفراح، حيث تم استغلال مرافقها الداخلية لإقامة الأعراس.

وعبر المغاربة عن صدمتهم من مضمون الفيديو، داعين وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التفاعل وفتح تحقيق للكشف عن حقيقة تحويل المؤسسة التعليمية إلى قاعة أفراح، معبرين في الوقت نفسه عن غضبهم الشديد بسبب استغلال المؤسسة.