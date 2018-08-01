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صور تطيح بعون سلطة داخل المستشفى الجهوي بأكادير

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 19:02 صور تطيح بعون سلطة داخل المستشفى الجهوي بأكادير | مجتمع
صور تطيح بعون سلطة داخل المستشفى الجهوي بأكادير
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف شخص يشتغل كعون سلطة يوم أمس، إثر ضبطه متلبسا بالتقاط صور لمرضى يرقدون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن توقيف شخص يشتغل كعون سلطة يوم أمس، إثر ضبطه متلبسا بالتقاط صور لمرضى يرقدون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأكدت المصادر لـ ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه به جاءت بعد أن أثارت تصرفاته رجال الأمن الخاص الذين قاموا بتتبع تحركاته ليتم رصده وهو يقوم بتصوير مجموعة من المرضى بقسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، ليتم توقيفه، وإخطار إدارة المستشفى بالأمر، والتي ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان وقامت بتوقيفه وإحالته على المصلحة الولائية لأمن أكادير من أجل تعميق البحث معه حول ملابسات وحيثيات التقاطه للصور.

وأضافت ذات المصادر، أن الشخص الموقوف بالرغم من كونه ”عون سلطة” فإنه دأب على التعاون مع جريدة محلية، يمدها بالصور والفيديوهات والأخبار، وقد سبق لعدد من معارفه أن نصحوه بالابتعاد عن مهنة الصحافة التي ينظمها القانون.

هذا، وجرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث التمهيدي معه في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك.

ويأتي هذا الحادث بعد أن أصدرت وزارة الصحة مذكرة داخلية عممتها على مصالحها، تؤكد فيها على ضرورة توقيف كل من التقط صورا أو فيديوهات بداخل مرافق المستشفى، وهو نفس القرار الذي يواجهه المستخدمون بالمستشفى بمنعهم من استعمال هواتفهم أو توثيق لعمليات جراحية وكل ما يرتبط بمهنة الطب داخل مقر العمل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف عون سلطة مستشفى الجهوي الحسن الثاني

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