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حصري..تفاصيل جديدة خاصة بسعد لمجرد بعد خبر اعتقاله

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 18:57 حصري..تفاصيل جديدة خاصة بسعد لمجرد بعد خبر اعتقاله | ثقافة و فنون
حصري..تفاصيل جديدة خاصة بسعد لمجرد بعد خبر اعتقاله
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن آخر اتصال أجراه الفنان المغربي ''سعد لمجرد''، كان أمس السبت، على الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بالتوقيت الفرنسي، قبل أن يغلق هاتفه النقال.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن آخر اتصال أجراه الفنان المغربي ''سعد لمجرد''، كان أمس السبت، على الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بالتوقيت الفرنسي، قبل أن يغلق هاتفه النقال.

وأوضح المصدر ذاته في تعليقه على خبر إيقاف ''لمجرد'' أن آخر تواصل لـ ''المعلم'' عبر ''واتساب''، كان كذلك في التوقيت المذكور، مشيرا إلى أن إغلاق هاتفه دليل على أنه رهن الاعتقال بمنطقة ''سان تروبي'' الساحلية القريبة من إمارة موناكو.

وأبرز ذات المصدر أن على السلطات الفرنسية الخروج عن صمتها والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله، مشددا في الوقت نفسه على أن لمجرد وفي حال اعتقاله بسبب واقعة مشابهة لقضيته مع ''لورا بريول'' فإن الأمر يعتبر أمرا خطيرا سيكون في صالح هذه الأخيرة التي كانت تتحين الفرصة حتى تؤكد تعرضها لمحاولة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

‫شوف تيفي

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