 الرميد: هناك مرتزقة في الجسم الصحفي أساءت إليه كثيرا، وأعتقد أن المشكل يكمن في الذات الصحفية وليس خارجها ﻿
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الرميد: هناك مرتزقة في الجسم الصحفي أساءت إليه كثيرا، وأعتقد أن المشكل يكمن في الذات الصحفية وليس خارجها

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 18:45 الرميد: هناك مرتزقة في الجسم الصحفي أساءت إليه كثيرا، وأعتقد أن المشكل يكمن في الذات الصحفية وليس خارجها | بوليتيك
الرميد: هناك مرتزقة في الجسم الصحفي أساءت إليه كثيرا، وأعتقد أن المشكل يكمن في الذات الصحفية وليس خارجها
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن ''حرية الصحافة في المغرب مضمونة وأن الصحافيين مشكلتهم ليست مع القانون أو تدخل السلطات بل مع أنفسهم”.

شوف تيفي

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن ''حرية الصحافة في المغرب مضمونة وأن الصحافيين مشكلتهم ليست مع القانون أو تدخل السلطات بل مع أنفسهم”.

وأضاف الرميد في حديثه لقناة ''بي بي سي'' البريطانية، عبر برنامج ''بلا قيود''، أول أمس الجمعة، ''أن الجسم الصحفي المغربي، يعرف اختلالات جسيمة، وهذه الاختلالات يجب تقويمها تقويما ذاتيا''، مضيفا، ''أنه مع الأسف الشديد كانت هناك فرصة لإنشاء المجلس الأعلى للصحافة، إلا أن الصحافيين أنفسهم لم يستطيعوا أن يتوافقوا حول هذا المجلس، لأجل التنظيم الذاتي للمهنة''.

وأوضح القيادي في البيجيدي، ''أن هناك أناسا شرفاء في مجال الصحافة، كما أن هناك مرتزقة وتسريبات إلى هذا الجسم أساءت إليه كثيرا، وأعتقد أن المشكل يكمن في الذات الصحفية وليس خارجها''.

كما أشار الرميد، إلى أن ''المنظمات الدولية تقوم بتقييمات فيما يتعلق بالحريات الصحفية في بلادنا ولكننا لا نوافق عليها جملة''، مشددا على أنّ ''المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش لا تملك ما يمكنها من تتبع التطور الحقوقي في البلاد''.

 

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شوف تيفي المغرب الرميد مرتزقة الجسم الصحفي بي بي سي

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