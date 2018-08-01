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مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 18:43 مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم | اقتصاد
مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم
اختارت مجلة ''التايم''الأمريكية، في تصنيف تُصدره لأول مرة، مكتبة القرويين بمدينة فاس ضمن ''أعظم 100 موقع في العالم'' تجب زيارتها سنة 2018.

شوف تيفي

اختارت مجلة ''التايم''الأمريكية، في تصنيف تُصدره لأول مرة، مكتبة القرويين بمدينة فاس ضمن ''أعظم 100 موقع في العالم'' تجب زيارتها سنة 2018.

وقالت المجلة العريقة، ضمن تقرير دولي صدر مؤخرا، شمل القارات الخمس، ''إن اختيار مكتبة القرويين ضمن القائمة يأتي لأنها ''أقدم مكتبة في العالم وتشد انتباه زائري مدينة فاس المغربية''.

وتعتبر خزانة القرويين بفاس إحدى أقدم الخزانات التراثية المغربية، إذ تأسست سنة 750 هـ تحت إشراف السلطان أبي عنان المريني؛ وعرفت على مر الزمان عدة عمليات تهيئة وترميم وإصلاح في عهد الملوك العلويين، استمرت إلى عهد الملك محمد السادس.

وقبل حوالي ثلاث سنوات من الآن أُعيد فتح المكتبة العريقة في العاصمة العلمية للمغرب، بعد ترميمها ضمن برنامج لإعادة الاعتبار إلى المباني العتيقة، رصدت له استثمارات ناهزت 30 مليون دولار.

وتضمن البرنامج تأهيل وترميم وتجديد 27 موقعاً تاريخياً في المدينة، من بينها 11 من المدارس العتيقة و43 مدرسة قرآنية و83 ضريحاً وزاوية، و40 من الحمامات التقليدية، إضافة إلى 176 مسجداً من بينها جامع القرويين الذي يعد تحفة فنية عريقة في الهندسة والمعمار.

وتضم مكتبة القرويين حوالي أربعة آلاف مخطوطة مفهرسة بطريقة إلكترونية علمية، منها مصحف يعود إلى نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري مكتوب بماء الذهب على رق الغزال بخط كوفي قديم، ونسخة من كتاب “العبر” لابن خلدون، بخط يده، أهداها إلى المكتبة حين كان يدرس في فاس، وقد اختارتها “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) ضمن التراث العالمي الإنساني.

 

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