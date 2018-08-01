حركة التوحيد والإصلاح :تدبير الحج يحتاج إلى مزيد من شروط العقلنة والترشيد والحكامة و المسؤولية ﻿

حاولت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اليوم الأحد، أن تمسك العصا من الوسط في تعليقها على ماراج من فيديوهات

شوف تيفي

حاولت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اليوم الأحد، أن تمسك العصا من الوسط في تعليقها على ماراج من فيديوهات توثق لمعاناة الحجاج المغاربة لهذا الموسم.

وقالت الحركة، أنه '' للإنصاف ما وقع لبعض الحجاج المغاربة في منى مؤسف للغاية، ويتعين من الجهات المسئولة بالمغرب أن تتخذ ما تراه مناسبا في حق كل من ثبت تقصيره في هذه القضية...'' وفي نفس الوقت لا يجب استغلال هذه الأحداث لتغطية الصورة المشرقة للحج وحجب معاني التقرب من الله وتعظيم نسك الحج...الأمر الذي أدى إلى تطاول بعض الأفراد على فريضة الحج والمطالبة بمقاطعته...''.

وحتى تكون متوازنة في طرحها، أكدت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلة : ''نعم لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام...نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة ...وفي نفس الوقت نعم لإبراز المعاني المشرقة للحج والتغاضي عن بعض العنت والتعب وضعف الخدمة التي قد يواجهها الحاج....لأن طبيعة الحج والظروف التي يمر بها أكثر من 2 مليون حاج ترشح أن يعرف كل عام شيئا من هذا العنت والتعب...''، مضيفة أن ''الحج سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتدبير الحج يحتاج إلى مزيد من شروط العقلنة والترشيد والحكامة و المسؤولية...'' حسب تعليق الحركة.