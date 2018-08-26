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ساجد: ربط معاناة بعض الحجاج بالبعثة الرسمية فيه ظلم كبير

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 18:22 ساجد: ربط معاناة بعض الحجاج بالبعثة الرسمية فيه ظلم كبير | مجتمع
ساجد: ربط معاناة بعض الحجاج بالبعثة الرسمية فيه ظلم كبير
قال محمد ساجد وزير السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج لهذا الموسم، أن ''ماتم تداوله حول معاناة الحجاج أمر مبالغ فيه''، مؤكدا أن ''تعرض بعض الحجاج لصعوبات ومشاكل يعود لطبيعة موسم الحج والعدد الوافر

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قال محمد ساجد وزير السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج لهذا الموسم، أن ''ماتم تداوله حول معاناة الحجاج أمر مبالغ فيه''، مؤكدا أن ''تعرض بعض الحجاج لصعوبات ومشاكل يعود لطبيعة موسم الحج والعدد الوافر للحجاج الذي يتجاوز مليوني حاج وحاجة، وليس لتقصير أعضاء البعثة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والتي يبدل جميع أعضائها الرسميين والمتطوعين مجهودات كبيرة لتدليل الصعاب أمام الحجاج المغاربة، وتقديم المساعدة لهم على أكثر من مستوى''.

وأضاف ساجد في تصريح لموقع إخباري، نشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه'' وقف شخصيا في أكثر من مكان على حقيقة عمل أعضاء البعثة وتفانيهم في خدمة الحجاج كواجب وطني ، معتبرا ربط معاناة بعض الحجاج بالبعثة الرسمية فيه ظلم كبير لأعضاء هذه البعثة، الذين يستحقون الشكر والثناء على مجهوداتهم وتضحياتهم''، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تبذل بدورها مجهودات كبيرة لتيسيرسبل الحجاج وأدائهم المناسك في أحسن الظروف.

 

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