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تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 18:12 تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع
تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة
تعيش البلدان المجاورة للجزائر، حالة من القلق والترقب، إثر انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب العشرات حتى الآن حسب ما أعلنته الجزائر .

شوف تيفي

تعيش البلدان المجاورة للجزائر، حالة من القلق والترقب، إثر انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب العشرات حتى الآن حسب ما أعلنته الجزائر .

ووجهت وزارة الصحة بــالمغرب مذكرات إلى كافة المستشفيات العمومية، تطالبهم فيها بالرفع من حالة الترقب واليقظة تحسبا لتسجيل أي حالات لوباء الكوليرا الخطير الذي بدأ في الانتشار بالجارة الجزائر، كما سيتم تفعيل خطة اليقظة الوبائية في الأيام القليل القادمة، خاصة بعد الهلع الذي أصاب المواطنين جراء وفاة شخصين بالجزائر متأثرين بالوباء القاتل.

و قالت وزارة الصحة التونسية، إن مصالحها المختصة بصدد تكثيف أنشطتها الوقائية، خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة الصحية لمياه الشرب والأغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة، بغرض الوقوف على مدى توفر السلامة الصحية لمياه الشرب والأغذية وضبط الإجراءات التصحيحية المطلوبة ووضعها حيز التطبيق بالتعاون مع السلطة والمصالح المعنية حماية للصحة العامة.

وتزايدت المطالبات الشعبية الليبية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، تحسبا لانتقال المرض إلى الأراضي الليبية.

 

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