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توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 17:23 توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع
توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الأمن بمدينة شيشاوة أوقفوا، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم ينشطون ضمن عصابة متخصصة في استخراج الكنوز.

شوف تيفي:شيشاوة

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الأمن بمدينة شيشاوة أوقفوا، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم ينشطون ضمن عصابة متخصصة في استخراج الكنوز.

وحسب مصادر لـ ''شوف تيفي''، فعملية توقيف المشتبه بهم جاءت بعد أن أثار انتباه ساكنة حي الفرح بمدينة شيشاوة تواجد خمسة أشخاص بمنطقة آثرية تدعى ''دار الزرابي القديمة''، ويقومون بحركات مشبوهة تحت جنح الظلام لتتم محاصرتهم، حيث تم توقيف 3 منهم، فيما تمكن عنصران من الفرار نحو وجهة مجهولة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه بهم الذين جرى توقيفهم عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والآليات التي يستعملونها في عملية الحفر، والتنقيب عن الكنوز في الأماكن التي يقصدونها.

وجرى إخطار السلطات المحلية، التي بدورها ربطت الاتصال بمصالح الأمن بالدائرة الأولى بشيشاوة، وهرعت لعين المكان فور توصلها بالإشعار حيث أوقف المشتبه بهم، وجرت إحالتهم على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معهم حول المنسوب لهم، وكذا للوصول لباقي شركائهم الفارين، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة توقيف أفراد عصابة متخصصة في استخراج الكنوز

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