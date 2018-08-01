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حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 17:20 حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع
حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة
أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء أمس السبت، محاولة لإدخال ساعات فاخرة بطريقة غير قانونية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 385 ألف درهم، وذلك حسب ما علم لدى مصدر بالجمارك.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء أمس السبت، محاولة لإدخال ساعات فاخرة بطريقة غير قانونية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 385 ألف درهم، وذلك حسب ما علم لدى مصدر بالجمارك.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الجمارك تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز أربع ساعات فاخرة، كانت مخبأة بعناية في حقائب مواطنين إسبانيين كانا يحاولان إدخالها عبر مدينة سبتة المحتلة، دون التصريح بذلك مسبقا لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة الساعات وتحرير محضر من قبل مصالح الجمارك ضد السائق ومرافقه اللذين كانا على متن سيارة مرقمة بإسبانيا، لمحاولتهما إدخال سلع بطريقة غير قانونية.

 

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المغرب شوف تيفي الجمارك باب سبتة ساعات فاخرة

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