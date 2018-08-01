مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده ﻿

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة واسعة، حينما وقع في خطأ لا يغتفر، بعد أن أخفق في رسم العلم الأمريكي، الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه.

''شوف تيفي''

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة واسعة، حينما وقع في خطأ لا يغتفر، بعد أن أخفق في رسم العلم الأمريكي، الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه.

وحسب ما كشف عنه موقع ''مشابل'' الأمريكي، يومه الأحد، فإن ترامب كان مع زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، في زيارة إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي عندما رصدت الكاميرات خطأ ترامب الغريب، وخلال الزيارة أمضى ترامب بعض الوقت مع الأطفال، الذين كانوا يتحلقون حول طاولة صغيرة، حيث كانوا يرسمون، وبدأ يرسم معهم، إلا أن الرئيس وقع في الخطأ الذي تحول إلى ما يشبه الفضيحة، بعد أن أضاف شريطا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضا عن الخطين الأحمر والأبيض.

وأبرز الموقع ذاته أن الخبر، انتشر عندما نشر وزير الصحة تغريدة عن الزيارة عبر ''تويتر''، مرفقة بصور تظهر خطأ ترامب، مبرزا أن العلم الأمريكي يحتوي على 13 شريطا، من اللونين الأحمر والأبيض، في إشارة إلى عدد الولايات التي أعلنت الاستقلال الأمريكي.