 مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

هاذ شي كثر..بعد فتاة الوشم..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس | مجتمع

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس

هذه حقيقة مقتل مغني الراب بلطي على يد إرهابيين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة مقتل مغني الراب ''بلطي'' على يد إرهابيين

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات | حوادث و حقوق

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات

بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية | بوليتيك

بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 17:16 مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي
مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة واسعة، حينما وقع في خطأ لا يغتفر، بعد أن أخفق في رسم العلم الأمريكي، الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه.

''شوف تيفي''

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة واسعة، حينما وقع في خطأ لا يغتفر، بعد أن أخفق في رسم العلم الأمريكي، الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه.

وحسب ما كشف عنه موقع ''مشابل'' الأمريكي، يومه الأحد، فإن ترامب كان مع زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، في زيارة إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي عندما رصدت الكاميرات خطأ ترامب الغريب، وخلال الزيارة أمضى ترامب بعض الوقت مع الأطفال، الذين كانوا يتحلقون حول طاولة صغيرة، حيث كانوا يرسمون، وبدأ يرسم معهم، إلا أن الرئيس وقع في الخطأ الذي تحول إلى ما يشبه الفضيحة، بعد أن أضاف شريطا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضا عن الخطين الأحمر والأبيض.

وأبرز الموقع ذاته أن الخبر، انتشر عندما نشر وزير الصحة تغريدة عن الزيارة عبر ''تويتر''، مرفقة بصور تظهر خطأ ترامب، مبرزا أن العلم الأمريكي يحتوي على 13 شريطا، من اللونين الأحمر والأبيض، في إشارة إلى عدد الولايات التي أعلنت الاستقلال الأمريكي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ترامب العلم الأمريكي الولايات المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة السيناتور جون ماكاين عن عمر81 عاما | دولي

وفاة السيناتور جون ماكاين عن عمر81 عاما

مثير..ملاكم مغربي شهير ينقذ حياة ركاب طائرة | دولي

مثير..ملاكم مغربي شهير ينقذ حياة ركاب طائرة

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ | دولي

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة | دولي

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة | خارج البلاطو

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري | قنوات أخرى

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة | بيناتنا

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة

﻿

آخر المستجدات

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع
منذ 47 دقيقة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

هاذ شي كثر..بعد فتاة الوشم..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.