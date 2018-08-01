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هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 16:58 هاذ شي كثر..بعد فتاة الوشم..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية | حوادث و حقوق
هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المركز الجهوي للدرك الملكي بمدينة المحمدية، أحال يومه الأحد، شخصا في عقده الخامس، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عقب اتهامه بالتغرير بقاصر

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المركز الجهوي للدرك الملكي بمدينة المحمدية، أحال يومه الأحد، شخصا في عقده الخامس، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عقب اتهامه بالتغرير بقاصر وافتضاض بكارتها والخيانة الزوجية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، توصلت مصالح الدرك الملكي بشكاية في حقه من زوجته التي تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، لتتم مداهمة شقة بحي الفتح، حيث تم إيقافه في حالة تلبس رفقة القاصرة البالغة من العمر 17 سنة والتي تعاني من خلل عقلي.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن الموقوف وخلال الاستماع له، اعترف بممارسته الجنس على الضحية للعديد من المرات بإحدى الغابات القريبة من منطقة اللويزية مقابل 20 درهم وافتضاضه لبكارتها، مشيرا إلى أن الملف من المحتمل أن ينتقل إلى غرفة الجنايات نظرا لخطورة التهم الموجهة إلى المشتبه به.

 

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المغرب شوف تيفي قاصرة مصالح الدرك الملكي الاغتصاب البكارة

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