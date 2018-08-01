نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس ﻿

تحت شعار ''من حقي نمشي فوق الرصيف''، أطلق عدد من النشطاء المدنيين والشباب نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحرير الملك العمومي بمكناس، خصوصا بعد استفحال هذه الظاهرة، وتحولها إلى كابوس مقلق، أمام

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تحت شعار ''من حقي نمشي فوق الرصيف''، أطلق عدد من النشطاء المدنيين والشباب نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحرير الملك العمومي بمكناس، خصوصا بعد استفحال هذه الظاهرة، وتحولها إلى كابوس مقلق، أمام الصمت المطبق لكل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الجماعة الحضرية مكناس.

وقد استنكر هؤلاء النشطاء تداعيات احتلال الأرصفة من طرف بعض المقاهي بأهم الشوارع المكناسية وحتى الأزقة، دافعين بالراجلين إلى تقاسم الطرقات مع السيارات والحافلات والدراجات، الأمر الذي كان سببا في وقوع العديد من حوادث السير، راح ضحيتها أطفال وشيوخ.

وكان عبد الله بوانو رئيس المجلس الجماعي مكناس قد وعد في الكثير من المناسبات بتفعيل دور الشرطة الإدارية وتحريك آليات الهدم، لاقتلاع ما تم تثبيته من قبل أرباب المقاهي على الأرصفة من حديد وقار وإسمنت، لتوسيع مساحات المقاهي، واحتلال الأرصفة المخصصة للراجلين، قبل أن يبتلع كل وعوداته أمام ضغط لوبي المقاهي المسيطر، الذي أنشأ مؤخرا جمعية للدفاع عن مصالح أرباب ومسيري المقاهي.

والواضح جدا، أن حملة المطالبة بتحرير الأرصفة والملك العام لن تقف عند هذا الحد، خصوصا بعد تجاوب العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، احتجاجا على تقاعس المجلس الجماعي مكناس في التعامل مع هاته الظاهرة.