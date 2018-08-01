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هذه حقيقة مقتل مغني الراب ''بلطي'' على يد إرهابيين

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 16:36 هذه حقيقة مقتل مغني الراب بلطي على يد إرهابيين | ثقافة و فنون
هذه حقيقة مقتل مغني الراب ''بلطي'' على يد إرهابيين
انتشر صباح اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر فيه خبر اغتيال مغني الراب ''بلطي'' مما أثار الكثير من الاستغراب والتساؤل عبر صفحات التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' والذي تداول الخبر بصفة لفتت انتباه الكثيرين.

شوف تيفي : فاطمة الزهراء رجمي

انتشر صباح اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر فيه خبر اغتيال مغني الراب ''بلطي'' مما أثار الكثير من الاستغراب والتساؤل عبر صفحات التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' والذي تداول الخبر بصفة لفتت انتباه الكثيرين.

ويعود ذلك الفيديو إلى سنة 2014 حيث أنه في حقيقة الأمر كان دعاية وترويجا لفيلم جديد شارك فيه مغني ''الراب'' وذلك لوجود كلمة ''coming soon '' أي قريبا وهو ما كان يؤكد أنه عمل فني سيصدر في الأيام القادمة.

وحسب ما أفاد به مصدر مقرب من ''بلطي'' لبعض المنابر الإعلامية آنذاك ''فإن بلطي شارك في فيلم تم تصويره في مدينة بنزرت وجسّد فيه دور رجل أمن''.

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