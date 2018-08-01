بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية ﻿

رفض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل من يومه الأحد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وَصَمَتْ حراك الريف بالتآمر والخيانة.

"شوف تيفي"

رفض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل من يومه الأحد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وَصَمَتْ حراك الريف بالتآمر والخيانة.

وأوضح الرميد من خلال تدوينته المثيرة أن البيانات الخاصة بالأغلبية الحكومية لم تعتبر حراك الريف تآمرا أو خيانة، مشيرا إلى أن هناك تصريحات لزعماء الأغلبية والتي لا تلزم إلا أصحابها وليس من المقبول إسنادها إلى الأغلبية كاملة، قائلا: "دأب كثيرون في سياق التعليق على أحداث الحسيمة اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة و ما إليها مما ليس له أصل إطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة. نعم هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيئ من ذلك ، وقد عيب عليها ذلك بالفعل ، لكن تلك التصريحات لاتلزم إلا أصحابها ، وليس من المقبول إسنادها للأغلبية كاملة..".

ونشر الرميد إلى جانب تدوينته نص البلاغ الذي أعقب اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 ، مشددا على أن نشره لهذا البلاغ، جاء من أجل تذكير من اعتبرهم "أصحاب النيات الحسنة".