 بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

هاذ شي كثر..بعد فتاة الوشم..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس | مجتمع

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس

هذه حقيقة مقتل مغني الراب بلطي على يد إرهابيين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة مقتل مغني الراب ''بلطي'' على يد إرهابيين

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات | حوادث و حقوق

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 15:57 بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية | بوليتيك
بالصورة..الوزير الرميد دخل طول وعرض في زعماء الأغلبية الحكومية
رفض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل من يومه الأحد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وَصَمَتْ حراك الريف بالتآمر والخيانة.

"شوف تيفي"

رفض مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قبل قليل من يومه الأحد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وَصَمَتْ حراك الريف بالتآمر والخيانة.

وأوضح الرميد من خلال تدوينته المثيرة أن البيانات الخاصة بالأغلبية الحكومية لم تعتبر حراك الريف تآمرا أو خيانة، مشيرا إلى أن هناك تصريحات لزعماء الأغلبية والتي لا تلزم إلا أصحابها وليس من المقبول إسنادها إلى الأغلبية كاملة، قائلا: "دأب كثيرون في سياق التعليق على أحداث الحسيمة اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة و ما إليها مما ليس له أصل إطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة. نعم هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيئ من ذلك ، وقد عيب عليها ذلك بالفعل ، لكن تلك التصريحات لاتلزم إلا أصحابها ، وليس من المقبول إسنادها للأغلبية كاملة..".

ونشر الرميد إلى جانب تدوينته نص البلاغ الذي أعقب اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017 ، مشددا على أن نشره لهذا البلاغ، جاء من أجل تذكير من اعتبرهم "أصحاب النيات الحسنة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأغلبية الحكومية مصطفى الرميد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميــــا وبالوثائق : وزارة الأوقــاف تحتــج على السعــــودية بشأن ظروف الحجاج المغاربة (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

رسميــــا وبالوثائق : وزارة الأوقــاف تحتــج على السعــــودية بشأن ظروف "الحجاج المغاربة (التفاصيل الكاملة)

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

حزب العثماني يطالب بفتح تحقيق في أسباب انقطاع الماء يوم عيد الأضحى بالقصر الكبير | بوليتيك

حزب العثماني يطالب بفتح تحقيق في أسباب انقطاع الماء يوم عيد الأضحى بالقصر الكبير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة | خارج البلاطو

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري | قنوات أخرى

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة | بيناتنا

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة

﻿

آخر المستجدات

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع
منذ 7 دقائق

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.