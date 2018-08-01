 عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

هاذ شي كثر..بعد فتاة الوشم..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..بعد فتاة ''الوشم''..التغرير بقاصرة تعاني خللا عقليا وافتضاض بكارتها بالمحمدية

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس | مجتمع

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس

هذه حقيقة مقتل مغني الراب بلطي على يد إرهابيين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة مقتل مغني الراب ''بلطي'' على يد إرهابيين

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : خطر الشارع‎

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات | حوادث و حقوق

عاجل..انتشال جثة شاب من مياه سد تامسنا ضواحي سطات

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 15:39 عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل | مجتمع
عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل
احتشدت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية في هذه الأثناء أمام مقر عمالة اشتوكة أيت بها في وقفة احتجاجية تنديدا باجتياح الرعاة الرحل لمجموعة من الدواوير والقرى المتواجدة بمناطق ''أدرار'' والاعتداءات

شوف تيفي:أحمد الهلالي


احتشدت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية في هذه الأثناء أمام مقر عمالة اشتوكة أيت بها في وقفة احتجاجية تنديدا باجتياح الرعاة الرحل لمجموعة من الدواوير والقرى المتواجدة بمناطق "أدرار" والاعتداءات المتتالية التي أصبح سكان أعالي الجبال يتعرضون لها من طرف ما أسموهم بـ"الغزاة".

وحضر هذه الوقفة عشرات سكان المناطق المتضررة والذين رفعوا شعارات منادية برحيل الرعاة الرحل من أراضي إقليم اشتوكة أيت بها، مؤكدين على أن تواجد الرعاة بقرى ومداشر اشتوكة أيت بها كبد الفلاحين خسائر مادية جد جسيمة وصلت في مناطق عدة لأرقام قياسية حيث أفسدت قطعان المواشي والإبل جل المحاصيل الزراعية من قمح وذرة وأشجار اللوز والأركان، وهي الموارد الوحيدة التي تعتمد عليها الساكنة في عيشها، إذ أن أغلبية السكان يعتمدون على الأرض في معيشهم اليومي، واحتلال أراضيهم هو بمثابة إبادة جماعية لهم على حد تعبير المحتجين.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة من السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل السريع لإيجاد حل آني وعاجل لمعضلة الرعاة الرحل الذين استباحوا ممتلكات الغير، وأضحوا يهددون سلامتهم الجسدية بعد توالي المواجهات الدامية والعنيفة بين أصحاب الأرض والرعاة، والتي تخلف عددا من الجرحى والمعطوبين بمناطق عديدة من ربوع الإقليم، وهو ما يستدعي وفق المحتجين التعامل بحزم مع الرحل، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الهجوم على ملك الغير وفق ما يقتضيه القانون في هذه الحالة تفاديا للاحتقان بإقليم اشتوكة أيت بها.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أشهر قليلة من مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها.

وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي "يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير".

وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة جاءت بعد المواجهات العنيفة التي شهدها دوار "إخالدن" بجماعة إداوكنظيف الأسبوع الماضي بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان المنطقة، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها، ما أسفر عن حالة من الاستنفار الأمني القصوى، في حين خلفت خسائر مادية فادحة لحقت بالمحاصيل الزراعية وأشجار الأركان، علاوة على سقوط عدد من الضحايا الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها عاجل ساكنة تخرج احتجاج مواجهات عنيفة الرعاة الرحل مطالب وقف الرعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس | مجتمع

نشطاء مدنيون يخوضون حملة فيسبوكية لتحرير الملك العام بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

شاب عاطل عن العمل يدخل في اعتصام ويهدد بالإضراب عن الطعام

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة | خارج البلاطو

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري | قنوات أخرى

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة | بيناتنا

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة

﻿

آخر المستجدات

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء الكوليرا.. والمغرب ضمن القائمة | مجتمع
منذ 5 دقائق

تخوف في البلدان المجاورة للجزائر من انتشار وباء ''الكوليرا''.. والمغرب ضمن القائمة

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة | مجتمع

توقيف أفراد عصابة متخصصين في التنقيب عن الكنوز بشيشاوة

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة | مجتمع

حجز ساعات فاخرة مهربة بمعبر باب سبتة

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده | دولي

مثير..الرئيس الأمريكي ترامب يثير ضجة ويعجز عن رسم علم بلاده

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.