عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل ﻿

احتشدت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية في هذه الأثناء أمام مقر عمالة اشتوكة أيت بها في وقفة احتجاجية تنديدا باجتياح الرعاة الرحل لمجموعة من الدواوير والقرى المتواجدة بمناطق ''أدرار'' والاعتداءات

شوف تيفي:أحمد الهلالي



احتشدت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية في هذه الأثناء أمام مقر عمالة اشتوكة أيت بها في وقفة احتجاجية تنديدا باجتياح الرعاة الرحل لمجموعة من الدواوير والقرى المتواجدة بمناطق "أدرار" والاعتداءات المتتالية التي أصبح سكان أعالي الجبال يتعرضون لها من طرف ما أسموهم بـ"الغزاة".

وحضر هذه الوقفة عشرات سكان المناطق المتضررة والذين رفعوا شعارات منادية برحيل الرعاة الرحل من أراضي إقليم اشتوكة أيت بها، مؤكدين على أن تواجد الرعاة بقرى ومداشر اشتوكة أيت بها كبد الفلاحين خسائر مادية جد جسيمة وصلت في مناطق عدة لأرقام قياسية حيث أفسدت قطعان المواشي والإبل جل المحاصيل الزراعية من قمح وذرة وأشجار اللوز والأركان، وهي الموارد الوحيدة التي تعتمد عليها الساكنة في عيشها، إذ أن أغلبية السكان يعتمدون على الأرض في معيشهم اليومي، واحتلال أراضيهم هو بمثابة إبادة جماعية لهم على حد تعبير المحتجين.

وطالب المشاركون في هذه الوقفة من السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل السريع لإيجاد حل آني وعاجل لمعضلة الرعاة الرحل الذين استباحوا ممتلكات الغير، وأضحوا يهددون سلامتهم الجسدية بعد توالي المواجهات الدامية والعنيفة بين أصحاب الأرض والرعاة، والتي تخلف عددا من الجرحى والمعطوبين بمناطق عديدة من ربوع الإقليم، وهو ما يستدعي وفق المحتجين التعامل بحزم مع الرحل، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الهجوم على ملك الغير وفق ما يقتضيه القانون في هذه الحالة تفاديا للاحتقان بإقليم اشتوكة أيت بها.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أشهر قليلة من مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها.

وينص مشروع قانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، في الجملة الأولى من المادة 3 منه على أنّ رعي القطعان والترحال الرعوي "يجب أن يُمارَس في إطار احترام حق ملكية الغير".

وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة جاءت بعد المواجهات العنيفة التي شهدها دوار "إخالدن" بجماعة إداوكنظيف الأسبوع الماضي بين مجموعة من الرعاة الرحل وسكان المنطقة، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة أيت بها، ما أسفر عن حالة من الاستنفار الأمني القصوى، في حين خلفت خسائر مادية فادحة لحقت بالمحاصيل الزراعية وأشجار الأركان، علاوة على سقوط عدد من الضحايا الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.





