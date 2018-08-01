خطيـــر..أنواع جديدة لـ''حُــــبوب الهلوســة'' تغــزو فــاس.. من المسؤول عن تدمير حياة أبناء العاصمة العلمية...؟ ﻿

بشكل مخيف تشهد أحياء و دروب العاصمة العلمية في الآونة الأخيرة غزوا لنوع آخر من الحبوب المهلوسة ، يتعلق الأمر بحبوب '' ليكستازي أو ليكيستا '' و ''امديما '' المستعملة بشكل كبير من طرف الشباب و الشابات و

شوف تيفي : محمد القاسمي

بشكل مخيف تشهد أحياء و دروب العاصمة العلمية في الآونة الأخيرة غزوا لنوع آخر من الحبوب المهلوسة ، يتعلق الأمر بحبوب '' ليكستازي أو ليكيستا '' و ''امديما '' المستعملة بشكل كبير من طرف الشباب و الشابات و خصوصا الفتيات الباحثات عن السعادة و الراحة الذهنية و زوال العصبية ، كما يعود هذا الإقبال إلى الطلب المتزايد على هذا النوع من ''المخدر'' نظرا لكونه نوع جديد جاء ليعوض الحشيش و القرقوبي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فتعد بعض النقاط على الشريط الحدودي الشمالي المغربي سوقا نشيطة لهذه التجارة الخفيفة التي يجني من ورائها المهربون أموالا طائلة ، بعد اقتنائها من مدن طنجة و الدار البيضاء بثمن لا يتعدى 30 درهما عن كل حبة '' الأكستازى '' ، ليتم ترويجها بالمدن المغربية الداخلية بثمن لا يقل عن 50 درهما للحبة الواحدة بينما يتعدى ثمنها في بعض المدن الأخرى إلى 100 درهم للحبة .

وانتشر ترويــج هذا النوع من الحبوب الخطيرة بالعاصمة العلمية فاس بشكل كبير في كل من منطقة بنسودة وزواغة و بندباب وعوينة الحجاج وباب الفتوح وبعض المناطق الشعبية بالمدينة وذلك بمباركة مافيات كبيرة تستغل ''الباعة الصغار'' بمقاهي الشيشة والملاهي الليلية والتي تكون مقر تجارتهم بكل من حي السعادة وطريق صفرو و ''لافيل'' وفي أماكن مختلفة معروفة بين أبناء المدينة المدمنين على ''ليكستا'' و ''امديما'' وحبوب أخرى دمّـــرت حياة مئات الشباب الفاسي وحولته إلى مجرم على نفسه ومجتمعه وسط سكوت غير بريء من طرف بعض المسؤولين الأمنيين داخل المدينة، تضيف مصادرنا.

ووفق التقارير التى أصدرتها منظمة الأمم المتحدة فى الأعوام العشرة السابقة، تؤكد أن حبوب السعادة ''الأكستازى'' أصبحت سلوكا سائدا للتعاطى بين الشباب، وتعاطى هذا العقار يسبب النشاط الهستيرى، والنشوة ويمس الإحساس والشعور باليقظة والتنبه ويجعل من يتعاطاه يتناول كميات كبيرة من الماء وذلك نتيجة الجفاف الذى يصيب الجسم والأمعاء، الأمر الذى قد يسبب لمن يتعاطى هذا العقار نزوات عدوانية قد تصل به إلى ارتكاب جرائم السرقة والعنف أو القتل، بالإضافة أنه قد يتسبب فى إحداث تغيرات خطيرة فى كيمياء المخ والهوس السمعية والبصرية والحسية، ويستمر مفعول وتأثير هذا العقار على من يتعاطاه من 4 - 6 ساعات وآثاره الأولية تبدأ بعد مرور 20 إلى 40 دقيقة على تعاطى هذا العقار.

يُـــشار أن بعض الدراسات، أثبتت أن عقار ''الأكستازى'' يتسبب فى إصابة المخ بأضرار طويلة الأمد ويؤدى تعاطى جرعات زائدة من هذا العقار إلى تدمير خلايا المخ، وقد يسبب خللا فى الذاكرة والتسمم، وفقدان الشهية وآلام فى العضلات واضطرابات قلبية وتشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة وتجلط فى الدم والجفاف، وقد يؤدى فى النهاية إلى حدوث السكتة القلبية.

وسجلت الحاضرة الإدريسية فاس خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية في تنامي ظاهرة الإجرام ، حيث لا يمُــرُّ يوم إلا وتهتز ساكنة المدينة على واقعة قتل وبكل الطرق والوسائل التي أغلب مقترفيها يكونون في حالة سكر طافح أو تخذير عن طريق الحبوب المهلوسة ، وهو ما يطرح التساؤل : من يغُض الطرف عن مروجي هذه الحبوب ...؟ ولــمذا هذا الصمت من المافيات الخطيرة التي تروجها في أماكن معروفة ...؟