 حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل | مجتمع

عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل

خطيـــر..أنواع جديدة لـحُــــبوب الهلوســة تغــزو فــاس.. من المسؤول عن تدمير حياة أبناء العاصمة العلمية...؟ | مجتمع

خطيـــر..أنواع جديدة لـ''حُــــبوب الهلوســة'' تغــزو فــاس.. من المسؤول عن تدمير حياة أبناء

حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد

تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها | مجتمع

تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها

المحكمــة الزجرية تنظرُ مرة أخرى في صراع رجال أعمال بالبيضاء | مجتمع

المحكمــة الزجرية تنظرُ مرة أخرى في صراع رجال أعمال بالبيضاء

سكــــوب..الشرطة الفرنســـية تعتقل من جديد الفنان سعد لمجـــرد | ثقافة و فنون

سكــــوب..الشرطة الفرنســـية تعتقل من جديد الفنان سعد لمجـــرد

عاجل.. هذا مصير الشاب المتورط في قتل شقيقته بقلعة السراغنة (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا مصير الشاب المتورط في قتل شقيقته بقلعة السراغنة (تفاصيل مثيرة)

المشروع السكني أطلنتيس1 يُــثير غضب الجالية المغربية بالخارج..والنيابة العامة تدخُل على الخط | اقتصاد

''المشروع السكني أطلنتيس1 '' يُــثير غضب الجالية المغربية بالخارج..والنيابة العامة تدخُل على الخط

عاجل.. اعتقال هولنديين من أصول مغربية على علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش | مجتمع

عاجل.. اعتقال هولنديين من أصول مغربية على علاقة بجريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 14:48 حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون
حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد
بعد دقائق فقط من نشر خبر إيقاف سعد لمجرد بفرنسا مرة أخرى، قال والده الفنان البشير عبدو لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، إنه وإلى حدود الساعة لم يتوصل بأي معلومات أو معطيات تؤكد أو تنفي خبر إيقاف

"شوف تيفي": إ.طيون

بعد دقائق فقط من نشر خبر إيقاف سعد لمجرد بفرنسا مرة أخرى، قال والده الفنان البشير عبدو لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأحد، إنه وإلى حدود الساعة لم يتوصل بأي معلومات أو معطيات تؤكد أو تنفي خبر إيقاف إو اعتقال ابنه بمنطقة سان تروبيه.

وأكد البشير عبدو لـ "شوف تيفي" على أنه حاول الاتصال بابنه سعد لمجرد، إلا أن هاتفه خارج الخدمة وغير مشغل، متمنيا في الوقت نفسه أن يكون ابنه في حال جيدة، قائلا: "تليفون ديالو طافي والله يسمعنا شي خبار الخير".

تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد، المتواجد بفرنسا، تمت متابعته في حالة سراح، عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا داخل إحدى الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البشير عبدو فرنسا معلومات سعد لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكــــوب..الشرطة الفرنســـية تعتقل من جديد الفنان سعد لمجـــرد | ثقافة و فنون

سكــــوب..الشرطة الفرنســـية تعتقل من جديد الفنان سعد لمجـــرد

الفنّانة المغربية أمــيرة زُهـــير تتعرض للنصب من طرف شركة خليجية | ثقافة و فنون

الفنّانة المغربية ''أمــيرة زُهـــير'' تتعرض للنصب من طرف شركة خليجية

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش | ثقافة و فنون

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش

حاتم عمور.. محمد رضا.. وحمزة لبيض.. وبدرسلطان.. ضيوف الدورة السادسة من مهرجان ميسور | ثقافة و فنون

حاتم عمور.. محمد رضا.. وحمزة لبيض.. وبدرسلطان.. ضيوف الدورة السادسة من مهرجان ميسور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

فتاة الوشم تظهر من جديد و تروي القصة الكاملة

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري | قنوات أخرى

وباء الكوليرا يجتاح الجزائر وعدد المصابين يرتفع إلى 46 شخصا بعد وفاة حالة ثانية منذ مطلع غشت الجاري

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة | بيناتنا

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة | بيناتنا

مرة أخرى..فيديو جديد يفضح البعثة المغربية ويكشف معاناة الحجاج المغاربة

﻿

آخر المستجدات

عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل | مجتمع
منذ 10 دقائق

عاجل...ساكنة اشتوكة أيت بها تخرج للاحتجاج ضد هجمات الرعاة الرحل

خطيـــر..أنواع جديدة لـحُــــبوب الهلوســة تغــزو فــاس.. من المسؤول عن تدمير حياة أبناء العاصمة العلمية...؟ | مجتمع

خطيـــر..أنواع جديدة لـ''حُــــبوب الهلوســة'' تغــزو فــاس.. من المسؤول عن تدمير حياة أبناء

حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد

تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها | مجتمع

تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.