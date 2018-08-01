حصري.. هذا ما قاله الفنان البشير عبدو بعد خبر إيقاف ابنه سعد لمجرد ﻿

بعد دقائق فقط من نشر خبر إيقاف سعد لمجرد بفرنسا مرة أخرى، قال والده الفنان البشير عبدو لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، إنه وإلى حدود الساعة لم يتوصل بأي معلومات أو معطيات تؤكد أو تنفي خبر إيقاف

"شوف تيفي": إ.طيون

بعد دقائق فقط من نشر خبر إيقاف سعد لمجرد بفرنسا مرة أخرى، قال والده الفنان البشير عبدو لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأحد، إنه وإلى حدود الساعة لم يتوصل بأي معلومات أو معطيات تؤكد أو تنفي خبر إيقاف إو اعتقال ابنه بمنطقة سان تروبيه.

وأكد البشير عبدو لـ "شوف تيفي" على أنه حاول الاتصال بابنه سعد لمجرد، إلا أن هاتفه خارج الخدمة وغير مشغل، متمنيا في الوقت نفسه أن يكون ابنه في حال جيدة، قائلا: "تليفون ديالو طافي والله يسمعنا شي خبار الخير".

تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد، المتواجد بفرنسا، تمت متابعته في حالة سراح، عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا داخل إحدى الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس.



