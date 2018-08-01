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تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 14:40 تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها | مجتمع
تونس تدخل على خط القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها
قرر صاحب مدرسة لوضع و إزالة الوشم بتونس التكفل بحالة القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها والتكفل بكافة مصاريف السفر من المغرب إلى تونس.

شوف تيفي: فاطمة الزهراء رجمي

 

قرر صاحب مدرسة لوضع و إزالة الوشم بتونس التكفل بحالة القاصرة خديجة من أجل إزالة كل التشويهات والوشم الذي على جسدها والتكفل بكافة مصاريف السفر من المغرب إلى تونس.

وبهذا الخصوص كتب أحد أصدقاء صاحب مدرسة الوشم التونسي الذي قرر التكفل بحالة القاصرة تدوينة عبر صفحته الخاصة بـ "فيسبوك" يكشف فيها أن صديقه قد ربط الاتصال بوالد القاصرة خديجة من أجل نقلها من المغرب إلى تونس لإزالة الوشم الذي على جسدها بعد الجريمة الشنعاء التي تعرضت لها من طرف 14 وحشا آدميا، مضيفا في نفس التدوينة أنه سيتكلف بمصاريف السفر من خلال عرضه لفيلم وثائقي بالمركب الجموسي بمدينة صفاقس بتونس حيث سيخصص المداخيل لتأمين السفر لها بعدما وجه نداء لأصدقائه لحضور الفيلم بذات المدينة من أجل إنقاذ ما تبقى من نفسية خديجة ..

ويشار أن قناة شوف تيفي كانت سباقة لكشف ما تعرضت له القاصرة خديحة على يد الوحوش الآدمية بمنطقة الفقيه بنصالح.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تونس خط القاصر خديجة

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