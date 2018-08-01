المحكمــة الزجرية تنظرُ مرة أخرى في صراع رجال أعمال بالبيضاء ﻿

ستنظُــر المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مـــرة أخرى في قضية صراع رجال أعمال السياحة بالمغرب ، والذي لا زال قائما ويجري في أكثر من محكمة بين كل من ''علـــي بنعدو'' و''محــمد بنعمور'' بصفتهما شُـــركاء

شـــوف تيفي

ستنظُــر المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مـــرة أخرى في قضية صراع رجال أعمال السياحة بالمغرب ، والذي لا زال قائما ويجري في أكثر من محكمة بين كل من "علـــي بنعدو" و"محــمد بنعمور" بصفتهما شُـــركاء ومؤسسين فعليين لــ (KTI) قصبة الجولات الدولية للأسفــار بالمغرب.

وستشــرع المحكمة في فتح ملفّيــن ساخنين خلال الأسبوع المقبل، ويتعلق الأول بــ" الوشاية الكاذبة" و الذي ستنظر هيئة الحكم فيه يوم 4 شتنبر 2018 ، كما ستنظر ذات المحكمة يوم 7 شتنبر 2018 في شكاية مباشرة ضد "محمــد بنعمور" والممثلين القانونيين لذات الشــركة.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ"شوف تيفي" فقضية "الوشاية الكاذبة" والتي يُتابع على إثــرها رجل الأعمال "علي بنعــدّو" من طرف بنعمور تتعلق بنفس المضامين المتواجدة في "الشكاية المباشرة" وهي المشاركة والمساهمة في ارتكاب جنحتي خيانة الأمانة بإيعاز من الممثلين القانونيين والخبير المحاسباتي للشركة، والتحكم في دواليبها بحكم الأغلبية وبشكل انفرادي وبدون أي صفــة قانونية.

ومن المنتظــر أن يحضُــر أشغال الجلستين المقبلتين رجل الأعمال "محمد بنعمور"، إلى جانب "علي بنعدو"، وذلك بعدما طلب القاضي خلال الجلسة الفارطة بحضورهما ومثولهما لأجل الاستماع إليهما والفصل في القضية، وهــي الأولى من نوعها منذ انطلاق المحاكمة .

وجـــدير بالذكر أن "عــلي بنعدو " كشريك أصلي في قضية الجولات الدولية المغربية للسياحة (KTI) التمس خلال الجلسات السابقة إنصافه من طرف القضاء للحدّ من طول جلسات القضية وتمادي الممثلين القانونيين في تبذير مالية الشركة على حد قوله.





