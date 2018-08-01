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عاجل.. هذا مصير الشاب المتورط في قتل شقيقته بقلعة السراغنة (تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 13:58 عاجل.. هذا مصير الشاب المتورط في قتل شقيقته بقلعة السراغنة (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق
عاجل.. هذا مصير الشاب المتورط في قتل شقيقته بقلعة السراغنة (تفاصيل مثيرة)
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت يومه الأحد، من إيقاف الشاب المتورط في قتل شقيقته القاصرة داخل منزل الأسرة بحي عواطف 2 بمدينة قلعة السراغنة.
"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت يومه الأحد، من إيقاف الشاب المتورط في قتل شقيقته القاصرة داخل منزل الأسرة بحي عواطف 2 بمدينة قلعة السراغنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، يعاني من خلل عقلي، أقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر 17 سنة من خلال توجيه العديد من الطعنات القاتلة لها بواسطة سلاح أبيض على مستوى الكلية والصدر والكتف.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف ومباشرة بعد عملية إيقافه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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